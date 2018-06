Ako vyzerá život po živote? Casey Affleck prijal úlohu mŕtveho muža

14. jún 2018 o 13:01 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Nie je taký premietací čas, ktorý by zostal prázdny, hovorí o tohtoročnom Art Film Fest v Košiciach umelecký riaditeľ Peter Nágel. Z hustého programu vyberáme prvé typy, ktoré by bola škoda nevidieť.

BlacKkKlansman

réžia: Spike Lee

"Hovoríme o sebe, že sme kolískou demokracie, ale to je hlúposť. Spojené štáty sú postavené na genocíde pôvodných obyvateľov a na otroctve. To je ich výrobná značka. To je, ako hovorí môj brat z Brooklynu Jay-Z, fakt."

S takýmto prejavom uviedol svoj nový film americký režisér Spike Lee. Hoci BlacKkklansman je drámou o rasizme, je v ňom toľko humoru, že budete plakať od smiechu.

Vychádza z pamätí Rona Stallwortha, prvého černošského policajta v štáte Colorado, ktorý sa hneď na začiatku svojej ambicióznej kariéry infiltroval do černošského občianskeho hnutia Black Panthers - a zároveň do Ku-Klux-Klanu. To, keďže bol černoch, ho dostalo do množstva ťažko riešiteľných a komických situácií, zo šlamastiky ho musel ťahať kolega. Hlavné úlohy dostali John David Washington a Adam Driver.

Spike Lee za tento film získal Grand Prix na festivale v Cannes Prix. Tragickosť témy podčiarkol spojením s nedávnymi útokmi amerických neonacistov v Charlottsville.

video //www.youtube.com/embed/0vWHEuhEuno

Posledný autoportrét

réžia: Marek Kuboš

Marek Kuboš, to je ten režisér, čo zaznamenal morálny stav televíznej žurnalistiky za Mečiara vo filme Taká malá propaganda. Patrí k silnej a talentovanej generácii našich dokumentaristov, ktorí končili školu okolo roku 2000. No kým jeho spolužiaci pravidelne tvoria, on bol asi pätnásť rokov ticho. Mnohí si už mysleli, že film opustil.