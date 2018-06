Režisérka Jana Bučka: V cirkevných lesoch je korupcia ešte zvrhlejšia ako v štátnych

Vo filme Biomasaker upozornila na záhadné veci. Aj v polícii sa ľudia boja konať, hovorí.

14. jún 2018 o 20:13 Kristína Kúdelová

Zistil, že si niekto v chránenej krajinnej oblasti postavil vlastnú zvernicu a okolo nej postavil plot. Keď na to upozornil, začala sa mu diať jedna šialená vec za druhou. Rozbité okná, vytopený dom, vypálená drevenica, zaútočili aj na jeho manželku a syna. Ivan Cehelský nedopadol po svojom občianskom čine práve najlepšie, ale za svoje hrdinstvo dostal ocenenie Biela vrana.

O svojej skúsenosti porozprával režisérke JANE BUČKE, ktorá pre cyklus Biele vrany - Hrdinovia medzi nami nakrútila film Biomasaker. Ukázala v ňom ako na Slovensku funguje biznis drevom, kto sa na ňom obohacuje a stretla pri ňom veľa ľudí, ktorí sa báli pred jej kamerou vypovedať. Niektorí dokonca zmizli.

"Ten strach je výpovedný," hovorí.

Žijete v Bratislave, ako často ste v prírode?

“Pochádzam z Nitry, ale celé detstvo sme s bratom chodili do Betliara za babičkou. Dedina má približne tisíc obyvateľov, celkom iné regule, je obklopená zeleňou. Strýko, lesník, ma tam v lese učil pravidlám. Pamätám si, ako nám mama kúpila krikľavo zelenú a krikľavo ružovú látku a ušila nám z toho šušťákové súpravy. S bratom sme si ich celí šťastní obliekli a vybrali sa do lesa. Strýko nás sfúkol a vysvetlil, že vo farbách musíme byť nenápadní, ak chceme niečo vidieť a zažiť v lese. S ním sme zažívali veľké dobrodružstvá.“

A kedy ste potom prvýkrát počuli o lykožrútovi?

"Rada čítam správy, od politiky cez kultúru až po životné prostredie, a toto slovo som už dávno zaznamenala. Ale tiež som si dlho myslela, že to je nejaký škodca, ktorý keď zasiahne jeden strom, dokáže vyžrať celú horu. To som mala v povedomí, až kým som sa nestretla s ochranármi, ktorí vystupujú v mojom filme.

Oni ma vyviedli z omylu, povedali, že lykožrút môže paradoxne konať v náš prospech. Bol tu milión rokov pred nami, a zrazu je s ním problém. Dnes sa často zneužíva ako zámienka, kto má kompetencie, ten môže dať vyrúbať celú horu len preto, že je ním napadnutý jeden strom. A vyrúbané drevo potom speňaží."

“ Keď Peter Žiga zasadol na stoličku štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva, zrazu sa jeho obraty niekoľkonásobne zvýšili. Ale hlavne sme sa zamerali na vtedajšieho premiéra Róberta Fica, ktorý zo svojej pozície mohol takéto veci meniť lusknutím prsta. „ Jana Bučka

Aktivista a učiteľ Juraj Smatana povedal, že na tomto príklade sa odzrkadľuje morálna úroveň Slovenska. Čo tým presne myslel?

“Pre vlastný zisk a prospech si prírodu nevážime, ničíme všetko, čo je v nej dôležité. To, čo sa na Slovensku deje, je novodobá ekocída. Nestačí nám rúbať stromy v lesoch, prešli sme už aj k brehovým porastom. Pri cestách kedysi stáli zdravé orechy, zdravé ovocné stromy - a zrazu prišlo nariadenie z Bruselu, že aj tie škodia, pretože tienia šoférom na cestách. A tak ich rúbu.

V mestách šoféri neustále prechádzajú z tieňa do svetla vďaka budovám, ktoré tie tiene na cestu vrhajú. To teraz zbúrame domy, aby nás nemiatli? Čo je to za hlúposť? Po alejách ostali holiny, nič nám nie je sväté. A to je len zlomok problému. Drevo sa kradne, vyváža do zahraničia a ešte aj páli na biomasu. Podmienky sú nejasné a ani sa nedodržiavajú."

(zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

Ako vyzerá korupcia v životnom prostredí?

“Na rozdiel od korupcie v zdravotníctve, školstve, sociálnej sfére, príroda sa sama nevie okamžite brániť a kričať o pomoc. Ozve sa neskôr v podobe prírodných katastrof, ako sú napríklad povodne - vznikajú tam, kde doposiaľ nevznikali. Výrubmi si ohrozujeme zdroje pitnej vody, na miestach masívnej ťažby sú teraz niektoré živočíchy na pokraji vyhynutia. Napríklad tetrov hlucháň.

Samostatný film by si zaslúžili napríklad malé vodné elektrárne, čo sú ekonomický nezmysel, rozmýšľala som, že ho nakrútim. Potom ma však Juraj Smatana upozornil na biomasaker, akútny problém, ktorý treba riešiť.“

Čo je biomasaker?

“Ide o využívanie alternatívnych zdrojov energie, konkrétne biomasy. Znie to dobre. V skutočnosti to je jeden z najväčších podvodov.