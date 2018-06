Vedúci Mesta kultúry 2019: Pocítime, keď zavrú nemocnicu. Čo keď zavrú múzeum?

Banská Štiavnica sa na rok stane hlavným mestom kultúry.

16. jún 2018 o 16:42 Marek Hudec

Fond na podporu umenia spustil ambiciózny projekt. Každý rok chce vybrať jednu samosprávu, ktorej pridelí grant na to, aby počas celého roka oživovala kultúrne dianie v meste. Má to pripomínať Európske hlavné mesto kultúry. V júni vybrala vôbec prvé Mesto kultúry, stala sa ňou Banská Štiavnica. Projekt bude v roku 2019 z poverenia primátorky viesť RASTISLAV MARKO. V rozhovore vysvetľuje, prečo sa chcú viac zamerať na sídliská.

Na projekt Hlavné mesto kultúry dostanete takmer 300 tisíc eur. Koľko kultúry sa za to dá spraviť?

„To je ťažká otázka, pretože neviem, či sa kultúra dá merať a vážiť. My dúfame, že jej vieme zorganizovať dosť na to, aby sme splnili náš hlavný cieľ, a teda aktívnejšie zapojili mestských obyvateľov do umeleckého života. Prostriedky z grantu nám pomôžu tento proces spustiť, ale je to dlhodobý cieľ, pokračovať musíme niekoľko rokov."

Čo si pod tým máme predstaviť? Bude to niekoľko festivalov alebo rôzne celoročné aktivity?

„Našou stratégiou nie je vytvárať nové veľké podujatia. Vymysleli sme zhruba dvadsať menších aktivít, no majú ešte viac častí.

Chceme napríklad vybudovať rezidenciu umelcov, ktorí by na niekoľko týždňov do Štiavnice prišli, žili by tu, pracovali s lokálnymi témami. Potom by sme chceli založiť filmový ateliér, zbierali by sme v ňom spomienky, fotky miestnych ľudí a uložili ich pre umelcov, ktorí by s nimi mohli ďalej pracovať. Mohli by vzniknúť filmy, divadlá, obrazy.“

Jadrom vášho projektu je kultúrou prepojiť centrum mesta so sídliskom. Sú tak odčlenené?