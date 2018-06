Beyoncé a Jay-Z svoj vzťah dlho tajili. Teraz je hlavnou témou ich hudby

Nový album Everything is Love sa stal nástrojom PR.

20. jún 2018 o 16:31 Marek Hudec

„I can't believe we made it – Neverím, že sa nám to podarilo,“ opakuje americká speváčka Beyoncé v novej pesničke Apeshit, ktorú nahrala ako duet s manželom, raperom Jay-Z. Skladba vyšla pod ich spoločným priezviskom Carters, pretože pôvodné meno Jay-Z-ho je Shawn Carter.

V kontexte zvyšku piesne sa môže zdať, že refrén vyjadruje spokojnosť hudobníkov s tým, že dnes majú pozíciu najslávnejšej dvojice.

Neveria, že sa im podarilo dosiahnuť taký obrovský úspech. Neveria, koľko fanúšikov sa ide zblázniť na ich koncertoch. Slogan skladby však môže mať ešte jeden význam.

Pesnička Apeshit sa objavila na novom albume Everything is Love. Dvojica ho bez ohlásenia zverejnila minulý víkend, môžeme ho považovať za pokračovanie príbehu manželov, ktorých súkromie sa čoraz častejšie prepiera v médiách. Hudbou sa ho snažia udržať pod kontrolou.

Teraz neveria, že sa im konečne podarilo vyriešiť problémy.

video //www.youtube.com/embed/kbMqWXnpXcA

Chce ma iba vtedy, keď s ním nie som

Beyoncé a Jay-Z sa najprv snažili svoje súkromie tajiť, píše magazín Vox. Začali spolu chodiť v roku 2001, no fanúšikom to oznámili až o tri roky neskôr. Termín ich svadby v roku 2008 novinári nepoznali a pár v mnohých rozhovoroch opakoval, že o vzťahu hovoriť nebude.