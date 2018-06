Sociálka chcela vziať ufológovi dieťa. V animovanom filme je možné ho zachrániť

Luis a ufóni

Luis and His Friends from Outer Space, Nemecko-Luxembursko-Dánsko, 2018, 90 minút.

Scenár: Wolfgang Lauenstein, Christoph Lauenstein, Joe Vitale, Jeffrey Hylton. Réžia: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack. Strih: Peter Mirecki. Hudba: Martin Lingnau, Ingmar Süberkrüb.

V slovenskom znení účinkujú: distributér neuviedol .

Slovenská premiéra 14. júna 2018