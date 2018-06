Marián Čekovský: Oproti Lasicovi som neskúsený kocúr, čo prská na všetky strany

Hudba nie je to, čo tu verbálne natrepe, ale čo v hlave zostane navždy zakódované.

22. jún 2018 o 15:30 Eva Andrejčáková

Asi netreba zdôrazňovať, že keď zapnete gombík na MARIÁNOVI ČEKOVSKOM, treba sa pripraviť na príval hocičoho, čo mu v tej chvíli víri v hlave, a nedá sa s frekvenciou veľmi manévrovať.

Hudobník, skladateľ, moderátor a príležitostný herec fičí na stretnutiach s kolegami pred televíznou kamerou v zábavných reláciách.

Nič vraj nepredstiera, akurát si čosi dôležité necháva pre seba, aby potom v samote mohol komponovať hudbu. Vraví, že je vetroplach a vďaka tomu robí len veci, ktoré ho naozaj bavia.

V jeho prejave to cítiť cez návaly najrôznejších asociácií, v ktorých sa dá vyznať, keď ho jednoducho prijmete ako zabávača so všetkým, čo k tomu patrí.

Jeho alterego asi najlepšie vystihuje Pišta Lakatoš z animovaného seriálu Lokal TV.

Čo je nové na východe?

"Nič tam nie je, ako vždy. Iba my všetci. Lebo východné Slovensko je úžasné tak ako celé Slovensko. Čím viac cestujem, tým viac sa môžem vracať späť, do úžasnej prírody, k úžasnej vode, a nehaniť sa za svoju krajinu."

Ste rád takýto patetický?

"Ja si beriem príklad z ľudí, ktorí sa neohovárajú. Závisť nás brzdí v tom, aby nás svet videl takých úžasných, akí sme. Mali by sme sa lepšie učiť fandiť vlastným ľuďom. Lenže niektorí sa tu tvária ako nadľudia, neviem prečo. Máme možnosť výberu."

Ste jednou z najznámejších tvárí na televíznej obrazovke, najmä cez reláciu Inkognito. Sú chvíle, keď sa ešte niekde môžete objaviť inkognito?

"V zahraničí sa mi to podarilo, ale zase nie celkom. Bol som nedávno na návšteve iných arabských krajín a stalo sa mi, že ma tam oslovili Slováci, ktorí ma spoznali. To znamená, že sa asi ani inde tak často neskryjem. Ale už keď som sa dal na bubon, podobne ako kolega Hudák, musím s tým počítať."

Baví vás to?

"Zabávať ľudí a robiť ich šťastnými je pre nás spoločný pocit. Humor vie spustiť atómovú reakciu a to my máme radi. Len čo niekto povie dobrý vtip alebo dobrú poznámku, väčšinou výstižnú, v situačnom humore, ktorý vznikne priamo na pľaci alebo v práci, alebo v osobnom živote, z toho vzniká materiál, ktorý keď si tu my predostrieme, ľudí robíme veselými a rozosmievame ich."

Nie je to len maska?

"Samozrejme, že si pre seba nechávame to osobné, ale vieme, že náš humor nie je predstieraný. Tá zábava nie je žiadnym naším tajomstvom, diváci nás spoznávajú naozaj takých, akí sme.