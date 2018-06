V Košiciach ocenili detektívku cez telefón. Na Art Film Feste bodoval aj slovenský film

Cenu získal film Tiesňové volanie.

24. jún 2018 o 12:07 Kristína Kúdelová

KOŠICE. Dánskeho policajta čaká súd, pri výkone svojej služby použil zbraň v situácii, keď nemusel. Kým si vypočuje rozsudok, vedenie ho odpratalo na tiesňovú linku.

Rieši tam banálne príbehy zdrogovaných a opitých ľudí, potom však zavolá žena, ktorá tvrdí, že ju práve uniesli.

Policajt na príjme by mal prípad posunúť kompetentným kolegom v teréne, no jemu sa zdá, že postupujú pomaly. Do prípadu sa ponorí aj on a začne vyšetrovať na vlastnú päsť. Možností však nemá veľa, k dispozícii má len telefón.

Film Tiesňové volanie získal v sobotu večer hlavnú cenu Modrý anjel na Art Film Feste v Košiciach. Režisér Gustav Möller si ho dovolil nakrútiť s výrazným obmedzením filmových prostriedkov.

Mnohé elementy, ktoré tvoria detektívku, sú zaznamenané len vo zvuku, v obraze vystupuje takmer výlučne len jeden herec - a predsa je to mimoriadne napínavé aj emočne silné kino.

