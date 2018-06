Nikdy ho nebil, iba bičoval. Joe Jackson stvoril kráľa popu aj mu zničil život

Otec Michaela Jacksona zomrel vo veku 89 rokov.

28. jún 2018 o 13:38 Marek Hudec

BRATISLAVA. Bez neho by sme nepočuli Jackson 5 a ani toho najnadanejšieho zo skupiny. Nikdy by sa zrejme k sláve sami neprepracovali. V stredu zomrel Joe Jackson, otec speváka Michaela Jacksona.

„Pamätám si, keď priviedol svoje talentované ratolesti do vydavateľstva Motown. Videl som, že sú slušne vychované, že Joe a jeho manželka Katherine im vštepili tvrdú pracovnú morálku,“ povedal zakladateľ spoločnosti Berry Gordy pre magazín Rolling Stone, keď sa o úmrtí dozvedel.

Deti z Jackson 5 sa narodili v mestečku Gary na severozápade amerického štátu Indiana.

Hoci mesto preslávili obrovské oceliarne, vždy ho trápila vysoká kriminalita, gangy si na uliciach vybavovali účty.

Joe Jackson svoje deti vychovával tak, aby ich nezlákalo násilie a aby mali šancu na lepší život. Nasmeroval ich k hviezdnej kariére a postaral sa o to, aby si na seba dokázali zarobiť. Podľa toho, čo je známe, sa však tým jeho zásluhy končia. Inak to bol doslova tyran.

Žeravé zemiaky vo vrekách

Jackson túžil po kariére boxera, aj sa mu chvíľu darilo. Svojho sna sa musel vzdať, keď sa mu narodila prvá dcéra Maureen a potreboval uživiť rodinu. Stal sa žeriavnikom na plný úväzok v oceliarni. Okrem toho, že chcel kariéru v športe, chvíľu hral aj v bluesovej kapele.

Raz si všimol, že jeden zo synov Tito začal hrať na jeho gitare. Joe zacítil príležitosť a naviedol deti, aby si založili skupinu, ktorá sa najprv volala The Jackson Brothers. Budúca popová hviezda Michael mala vtedy len päť rokov a v kapele hrával najprv na bubnoch. Otec sa stal ich manažérom.

Keďže deti vyhrali niekoľko talentových súťaží, Joe ich nútil čoraz viac sa zaoberať hudbou. Muselo to byť zvláštne detstvo. Jeden zo súrodencov Jermaine o tom napísal knihu. Mama Katherine bola jehovistka, mala strach z baktérií a deti preto drhla alkoholom. Germafóbiu po nej všetci zdedili.

V zime im zas dávala do vreciek žeravé zemiaky, to ich malo ochrániť pred zimou. Otec k nim tiež nebol láskavý. „Nepamätám si, že by sa s nami niekedy maznal, ba nepamätám sa, že by nám niekedy povedal, že nás ľúbi,“ cituje Jermaina denník Guardian.

Na verejnosti nosil len protézu

Joe deťom naordinoval prísny režim. Po škole neustále nacvičovali tanec a keď sa niektorý z nich pomýlil, prikázal mu zlomiť haluz na strome a on ho ňou potom zmlátil. Okrem toho ich bil aj káblom a prackou z opaska.

Aby sa zocelili, museli vraj v záhrade prenášať betónové tehly, päť hodín v kuse. Najhoršie zo všetkých detí týral toho najnadanejšieho - Michaela.

Keď si jeho syn príliš začal všímať, že má veľký nos, otec sa mu začal vysmievať a stále mu to pripomínal. Hovoril mu Big Nose – Raťafák. Michael na to zrejme nikdy nezabudol, aj v dospelosti mal tik, nutkanie si stále ľavou rukou ohmatávať nos.

Jeho producent Quincy Jones si to nevedel vysvetliť, myslel si, že si Jackson stále ovoniava ruku, a preto mu aj on vymyslel prezývku Smelly – Smradko. S nosom sa nikdy Michael neuspokojil, podstúpil niekoľko drastických plastických operácií.

Keď v roku 2009 umrel, už istý čas sa hovorilo, že mu z nosa nezostalo nič, že na verejnosti nosí len protézu.

Joe Jackson zomrel vo veku 89 rokov. (zdroj: TASR/AP)

Iba som ho bičoval, ale nikdy nebil

Niekoľkokrát sa Michael sťažoval, že má z otca panický strach. Neskôr s ním úplne prerušil kontakt. Oslobodil sa práve vtedy, keď sa spoznal s Quincym Jonesom. Producent mu dal dosť tvorivej slobody, vďaka čomu mohol vzniknúť legendárny album Thriller, ktorý je dodnes najpredávanejším.

Michael Jackson zomrel na predávkovanie liekmi. Hoci sa vtedy pripravoval na veľké turné, jeho zdravie bolo vážne nalomené. Promotéri ho aj tak nútili pokračovať, videli v tom príliš veľký zisk.

Michael otca vyhodil v roku 1979, ďalší z bratov ho zažaloval a sestra Janet Jackson sa ho vzdala ako manažéra po vydaní druhého albumu Dream Street v roku 1984.

Joe Jackson to komentoval: „Nikdy som Michaela nebil. Iba som ho bičoval opaskom, ale nikdy som ho nebil. Iba konárom môžete niekoho biť,“ hovoril pre CBS. Istý čas už bojoval s rakovinou, mal 89 rokov. Hoci vďaka nemu vzniklo veľa dobrého popu, natíska sa otázka: Stálo to za to?