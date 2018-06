Sci-fi na slovenský spôsob. Ktoré filmy treba v lete vidieť a ktoré radšej nie?

V programe je aj tragédia Whitney Houston.

28. jún 2018 o 17:29 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Zvykli sme si, že v lete sú v kinách blockbustre. Harry Potter, Ghostbusters a tak podobne, ale Hollywood je už dlhšie v kríze.

Takže realitou je, že na programe je slovenské sci-fi s Adym Hajdu.

Pozrite si, ktoré filmy odporúčame a ktoré radšej nie.

Odporúčame

Sicario 2: Soldado

V mexickom slangu sa nájomný vrah povie sicario. Na hraniciach so Spojenými štátmi ich žije niekoľko, poháňa ich nekontrolovateľná túžba po pomste, pretože v drogovej vojne prišli o svojich blízkych a nevinných.

Pred tromi rokmi o tom nakrútil kanadský režisér Denis Villeneuve film a Benicio del Toro v ňom dostal titulnú postavu. Výborné kino.

Keďže do zločinu kartelov sú zapletení aj Američania, dominantnými postavami príbehu boli členovia CIA a FBI. A boli v neustálom konflikte. Jednu skupinu tvorili mladí idealisti, druhú pragmatici, ktorí si mysleli, že nemá zmysel dodržiavať žiadne pravidlá, ak chcú niečo vyriešiť.

Benicio del Toro ako sicario. (zdroj: IMDB)

"Vyhlasujem vojnu. A tentoraz všetkým," hovorí v pokračovaní Sicario 2: Soldado Josh Brolin, teda zástupca cynikov. A medzi tých všetkých počíta aj mexickú vládu, z čoho sú jeho kolegovia zhrození.

Situácia si to však asi vyžaduje. Už pred tromi rokmi bola drogová vojna neúnosná, teraz sa k nej ale pripojil aj obchod s utečencami. Otázka je, čo to urobí so Sicariom? Bude ešte viac bažiť po krvi, alebo sa vráti k sebe a bude zase človekom?

premiéra 29. júna