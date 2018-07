Židovskú hviezdu a odznak KSS vyrobila rovnaká fabrika. Pozrite si sto rokov dizajnu

Múzeum slovenského dizajnu pozýva.

2. júl 2018 o 9:26 Marek Hudec

BRATISLAVA. Staré autíčka, plyšovú líšku a iné hračky nájdete na jednej výstave s historickými odevmi, plagátmi, knižnými obalmi, divadelnými plagátmi alebo keramikou.

Na sté výročie založenia Československa Slovenské múzeum dizajnu pripravilo zaujímavý exkurz do jeho histórie cez rôzne predmety.

V starších návštevníkoch môžu vyvolať nostalgiu. Výstavu otvorili v piatok pod názvom 100 rokov dizajnu.

Jej kurátor Maroš Schmidt pripomína, že slovenský dizajn je starší. Výnimočná vraj bola už naša kovovýroba aj nožiarstvo v 19. storočí, hoci povolanie dizajnér u nás existuje pomerne krátko.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Bratislava nemôže mať všetko

Najstarším predmetom výstavy je poľná fľaša, ktorú nosili vojaci počas 1. svetovej vojny. „Je ešte z roku 1913, no používala sa až do konca bojov, tak sme ju zahrnuli do výstavy,“ vysvetľuje Schmidt. Fľaša pochádza z fabriky Carl August Scholtz v Matějove.