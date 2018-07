Som lesbička a som zo seba zhnusená. Terapia na kresťanský spôsob stále funguje

Film o sexuálnej prevýchove strhol mladé české publikum.

2. júl 2018 o 12:45 Kristína Kúdelová

KARLOVE VARY. Prečo som lesbička? Asi preto, že som od detstva veľa športovala. Pozerala som s otcom každý večer futbal, drukovala jeho obľúbenému tímu. Alebo som si len pomýlila lásku s obdivom. Myslela som si, že som sa zaľúbila do spolužiačky, a pritom som len chcela byť taká úžasná ako ona.

Na niektorých miestach v Spojených štátoch vznikli kresťanské tábory, kde sa mladí homosexuáli spovedajú cirkevným autoritám a podstupujú terapiu s odvážnym cieľom. Zbaviť sa svojej túžby po sexe s rovnakým pohlavím.

Nikomu fyzicky neubližujú

Základ je uvedomiť si, že homosexualita neexistuje. Existuje len hriech, do ktorého sa nepozorní mladí ľudia namočia, ak si neuvedomujú širšie súvislosti svojej úchylky. Aj reverendom sa to stáva, tiež chodili do gay klubov, ale kolegovia im prišli na pomoc a dnes môžu ísť príkladom.