Animovaní Gorillaz chcú zobudiť svet z izolácie. Deti možno sklamú

Na nový album kreslenej kapely sme nemuseli dlho čakať.

2. júl 2018 o 15:54 Marek Hudec

Naše publikum síce starne, ale stále ho tvoria hlavne deti. Aj desaťroční potrebujú obľúbené kapely, hovorí britský ilustrátor Jamie Hewlett pre denník The Sun.

Pred dvadsiatimi rokmi pre nich vymyslel falošnú skupinu poskladanú z kreslených postavičiek. Dal jej meno Gorillaz.

Sú to svojskí hudobníci, starnú, hádajú sa, vo videoklipoch bojujú s pirátmi, nemŕtvymi či duchmi a medzitým vydávajú eklektické pesničky. Hoci sú vymyslení, z nahrávok predávajú milióny.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Minulý rok sa po dlhom čase vrátili s albumom Humanz a ich fanúšikovia sa obávali, koľko si budú musieť počkať na pokračovanie.

Dlho to však netrvalo, novinku The Now Now môžu počúvať od piatka.

Ktovie, či sa vôbec bude deťom páčiť. Gorillaz totiž takýto album ešte nemali.

video //www.youtube.com/embed/E5yFcdPAGv0

Keď chce zrýchliť, pomáha si funkom

Predchádzajúci Humanz mal desiatky hostí a Gorillaz v ňom klasicky zvláštne miešali hiphop s rockovými baladami, v kakofonických skladbách praskali elektronické zvuky, na albume chvíľu znelo reggae, chvíľu operný spev. Animovaná kapela v klipoch medzitým cestovala do vesmíru.