Hlásia vypredané. Ako prebiehali prípravy na festival Pohoda

Organizátori ešte v utorok informovali, že na tohtoročnú Pohodu vypredali všetky vstupenky.

4. júl 2018 o 19:11 SITA, Stanislava Ivánková

TRENČÍN. Vo štvrtok sa na trenčianskom letisku začne 22. ročník multižánrového festivalu Pohoda, ktorý potrvá do nedeľného predpoludnia.

Na hlavnom Urpiner stagei odštartuje program o 19:00 Slovenský komorný orchester, pričom neskôr sa predstavia aj Ziggy Marley a The Chemical Brothers. Orange stage ponúkne dve spojenia, a to kapely Billy Barman a dievčat zo SĽUKu a následne formácie Polemic a Dr. Ring Ding.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V noci zahrajú aj Bazzookas, ktorí sa počas festivalu predstavia niekoľko ráz vo svojom žltom autobuse, ale aj v sobotu v Nay tanečnom dome.

Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako prebiehali prípravy na festival.

Bohatý program ponúkne Pohoda aj v sobotu

V piatok sa na hlavnom pódiu predvedú Rebel Babel & Textilanka, Scouting for Girls, Blossoms, Glass Animals, Jamie Cullum a St. Vincent.

O niečo menší Orange stage predstaví interpretov ako Talkshow, Mitch & Mitch, El Gusto, Jessie Ware, Fink a Soja. Program ponúknu aj ďalšie pódiá ako napríklad Aréna Slovenskej Sporiteľne, Budiš stage, Európa stage, Nay tanečný dom, Mazagrande stage, Pohoda klub, Café Kušnierik, Garáž, ZSE Family park, .Týždeň, Literárny stan Martinus, Dr. Stan a ďalšie.

Prečítajte si tiež: Desať rád, ako prežiť Pohodu čo najpohodovejšie

Rovnako bohatý program bude pokračovať aj v sobotu. Urpiner stage bude hostiť Československú filharmóniu, Puding Pani Elvisovej, Everything Everything, Little Dragon, Rodrigueza a LP. Orange stage zas interpretov ako Medial Banana, Bukahara, Charlie Winston, La Femme, Calexico a GusGus.

Kto ďalší sa na festivale Pohoda predstaví?

Okrem menovaných sa na Pohode predstavia napríklad aj Danny Brown, Aurora, Kronos Quartet, Ride, BadBadNotGood, Helena Hauff, Trosky, Sophie, Knower, This Is The Kit, Pussy Riot, Confidence Man či Katarzia.

Ďalej sa predstavia Jonatán Pastirčák: projekt Antigona, Yasmine Hamdan, Dälek, Onuka, Idiotape, Reykjavíkurdaetur, Ross From Friends, Jade Bird, Daniel Brandt and Eternal Something, Modré hory, Zeal & Ardor, Byetone, KillASon, Čad, Panáčik, Nina Rosa, Saténové Ruky, Donny Benét a ďalší.