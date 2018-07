Až teraz vidí, čo spáchal. Muž, ktorý zabil Dona Quijota je film o skorumpovanom filmárovi

Terry Gilliam dokončil prekliaty projekt.

6. júl 2018 o 11:09 Miloš Ščepka

So želaniami opatrne, vraví stará múdrosť, môžu sa vám splniť! Terry Gilliam začal v roku 2000 nakrúcať svoj vysnívaný projekt, adaptáciu Cervantesovho Dona Quijota. A celý vesmír sa proti nemu sprisahal. Práce prerušovali, kazili i likvidovali nezodpovední aj podvodnícki producenti, choroby a úmrtia hercov, zle zvolené lokácie, požiare, záplavy.

Po celé desaťročia patril Muž, ktorý zabil Dona Quijota k tým najlepším nenakrúteným filmom. Možno mu vyčítať, že dnes, keď sa napokon predsa len dostal do kín, žiadny zázrak sa nekoná?

Celoživotné dielo

Totiž, aby sme si rozumeli: je to skvelý a silný film, no najmä pre Gilliamových fanúšikov, ktorí zložité nakrúcanie sledovali a rozumejú významu scén, slov, obrazov – a to aj takých, ktoré vo filme chýbajú.