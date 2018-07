Ziggy Marley pre SME: Meno otca mi pomohlo a ja rád šírim jeho pamiatku

Syn legendy reggae spieval na Pohode.

6. júl 2018 o 11:35 Marek Hudec

POHODA. TRENČÍN. Speváka nenávidia. Nepáči sa im, že je slávny, že vyšiel z chudobných pomerov a zrazu zabudol na svoje staré známosti. Hnusí sa im, ako všade hlása mier a lásku. Pokúsia sa ho zabiť.

Jamajka bola v 70. rokoch nebezpečným miestom. V knihe A Brief History of Seven Killings od Marlona Jamesa je plná gangov, obchodníkov s drogami a zbraní. Zo sveta plného chudoby sa vzniesol k sláve legendárny spevák Bob Marley, ktorý sa snažil hudbou priniesť mier.

Kniha o skutočnom atentáte naňho v roku 1976 vyhrala najprestížnejšiu Man Bookerovu cenu, lebo dobre zachytila tie časy a ich kultúru.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Je to našťastie už minulosť, dnes je všetko oveľa lepšie,“ opisuje život na Jamajke Marleyho syn Ziggy. Na festival Pohoda prišiel vo štvrtok večer šíriť jeho odkaz, hoci priznáva, že vystúpiť z jeho tieňa nebolo ľahké.

Ego v mojich pesničkách nie je

Ziggy je Bobov najstarší syn. Keď v roku 1980 umrel na rakovinu, Ziggy otca na chvíľu vystriedal v slávnej kapele The Wailers.