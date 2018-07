Chcem vedieť, komu máme odpustiť, hovorí otec Kuciaka

Jozef Kuciak už by Smer nevolil.

7. júl 2018 o 16:47 Nina Sobotovičová

Hovoria nám, že máme odpustiť. No ja chcem najprv vedieť, komu a prečo treba odpúšťať.

Po týchto slovách Jozefa Kuciaka ľudia v preplnenom stane EUrópa na festivale Pohoda začali spontánne búrlivo tlieskať. Mnohí sa ani nepokúšali potláčať slzy. Otec zavraždeného novinára Jána Kuciaka prišiel na najväčší slovenský festival ako hosť spolu so Zlaticou Kušnírovou, matkou Jánovej snúbenice Martiny.

Diskusiu s rodičmi zavraždenej dvojice moderoval Peter Bárdy, šéf redakcie Aktualít, pre ktorú Ján Kuciak pracoval.

Chodia mi hnusné listy

„Je to nedobrovoľný boj, do ktorého nás vtiahli, ale my ho musíme dobojovať. Nech na nás ľudia reagujú ako chcú,“ povedala Zlatica Kušnírová.

“ Janko nakupoval v bufete, kde varili asi najhoršie jedlo na svete. Jemu to ale vyhovovalo, pretože ten bufet bol blízko, takže nemusel nadlho odchádzať od povinností. „ Peter Bárdy

Na otázku, akých negatívnych reakcií sa rodinám dostáva, odpovedala, že jej okrem zlostných komentárov na sociálnych sieťach chodí aj veľa „hnusných listov“.

Jozef Kuciak poznamenal, že jemu sa mnoho podobných útokov vyhýba, pretože on sa zasa vyhýba sociálnym sieťam.