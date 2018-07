Rodriguez: S dokumentom som dlho nesúhlasil. Presvedčil ma až sneh

Na Pohode vystúpila hviezda dokumentu Pátranie po Sugar Manovi.

8. júl 2018 o 11:11 Marek Hudec

POHODA. TRENČÍN. Je neuveriteľné, že som tu, hovoril na stretnutí so slovenskými novinármi americký spevák Sixto Rodriguez. Jeho príbeh je skutočne mimoriadny, poznáme ho z dokumentu Pátranie po Sugar Manovi, ktorý vyhral Oscara.

Väčšinu života prežil totiž hudobník bez toho, aby vedel, že sa preslávil v Juhoafrickej republike. Tvrdilo sa o ňom, že spáchal samovraždu. S hudbou síce začal v šestnástich, no celosvetovou hviezdou sa stal až v starobe.

Prečítajte si tiež: Doma nemal ani televízor, vo svete bol slávny ako boh. Sixto Rodriguez o tom nevedel

Film v roku 2012 sa končil s poznámkou, že Rodriguez hráva málo koncertov. Po jeho úspechu sa však mnohé zmenilo, spevákov manažér pred novinármi tvrdil, že v týchto rokoch ich už máva okolo päťdesiat.

Len pred pár dňami vraj otváral koncert Prodigy.

Keď sa ho pýtajú, čo vie o Slovensku, priznáva, že veľa nie. "Predtým som však nepočul ani o Juhoafrickej republike," dodáva s úsmevom. Bolo vidno, že sa pri veľkej pozornosti cíti nesvoj.

Pôvodne vraj nesúhlasil ani s tým, aby sa objavil v oscarovom dokumente. Režisér ho musel presviedčať štyrikrát, kým súhlasil. A napokon vraj tiež len preto, že v Detroite práve snežilo a vznikli by z toho pekné zábery.

Stále žije v skromnom byte, ktorý sme videli vo filme, a sťahovať sa nechystá. "Museli by ste vidieť, aké je to nádherné miesto."

Z Rodriguezovho hlasu bol na koncerte počuť vek, no divákom to neprekážalo. Ovácie sprevádzali hlavne jeho hit Sugar Man. Hovorí, že by chcel čo najskôr pripraviť nový album. Posledný mu vyšiel v roku 1971.