Tim Robbins pre SME:Vykúpenie z väznice Shawshank potreboval čas. Bez neho by nebol hitom

Do politickej komédie zložil šovinistické pesničky, chceli mu ich vydať.

9. júl 2018 o 18:10 Kristína Kúdelová

Predstavte si politika, ktorý všetko staví na svoj hudobný talent. Skladá pesničky v country štýle a so sladkým úsmevom spieva drsné texty o všetkých tých chudákoch, čo nemajú moc ani peniaze, čo nenapĺňajú americký ideál a mali by teda čo najskôr vypadnúť zo Spojených štátov. Akú šance na úspech by asi mal, ak by kandidoval na post senátora?

Herec a režisér TIM ROBBINS o takom fiktívnom politikovi kedysi nakrútil film Bob Roberts, sám si ho aj zahral. Myslel si, že to bude celkom jednoznačná satira, no čoskoro sa mu ozvali ľudia z hudobnej brandže a spýtali sa ho, či by z tých skvelých pesničiek nechcel nahrať album.

Nechcel. Nechcel, aby zneli v rádiu bez kontextu a už vôbec nie, aby sa nimi niekto inšpiroval. Napriek tomu sa jeho film z roku 1992 ukázal prorocký, pretože vystihol zmeny, ktoré nakoniec viedli k zvoleniu Donalda Trumpa.

O tom, čo sa v jeho krajine deje, aký to má vplyv na Hollywood a aký má Hollywood vplyv na jeho krajinu, porozprával denníku SME.

Herec z populárneho filmu Vykúpenie z väznice Shawshank, držiteľ Oscara za Tajomnú rieku a režisér skvelej drámy Mŕtvy muž prichádza si na to našiel čas na festivale v Karlových Varoch.

Už v roku 1992 ste prišli s fikciou folkového speváka, ktorý vo voľbách poblázni davy. Mohol by dnes Donalda Trumpa vo voľbách poraziť niekto zo šoubiznisu?

"Keby bol naším problémom len Trump. Ale, žiaľ, náš prezident je len výsledkom toho, čo sa tu dielo posledných tridsať rokov. Jemu len vydláždila cestu nová stratégia a nový druh propagandy, aký sme tu doteraz nikdy nemali. A nemyslím si, že tento problém vyriešime, keď ho z prezidentského úradu dostaneme. On je už len jeho symptómom."

O akej stratégii hovoríte? Čo považujete za väčší problém?