Na Sibíri zomiera režisér. Keby sa Sagan alebo Adela ozývali, mohli sme mu pomôcť

Kirchhoff komentuje postoj Slovenska.

11. júl 2018 o 9:47 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Ruská Federálna bezpečnostná služba si poňho došla domov. Zbili ho, na hlavu mu natiahli vrece, aby nemohol dýchať a odpadol, vyzliekli mu nohavice aj spodnú bielizeň. Vyhrážali sa mu znásilnením, a chceli, aby sa priznal.

Ukrajinský režisér Oleg Sencov vyšiel do ulíc, keď sa pred štyrmi rokmi chystali na Kryme protesty proti ruskej anexii. Ukrajinským vojakom nosil jedlo a pomáhal organizovať protestný konvoj áut.

Rusi v tom však videli prečin. Sencova obvinili z toho, že organizoval teroristické útoky na železničné mosty, ničil elektrické vedenie a plánoval zdemolovať sochu Lenina. Je členom Pravého spektra, členom extrémistickej skupiny ukrajinských nacionalistov a neonacistov, tvrdili.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Výzvy najväčších svetových filmárov nepomohli, ukrajinský režisér sa (po anexii už ako ruský občan) ocitol vo väzení. Dostal dvadsať rokov a dnes v sibírskom vyhnanstve drží hladovku.

Je s ním veľmi zle.

Slovenský filmár písal ministrovi

"Keby zomrel, možno by sme sa to ani nedozvedeli. Sú majstrovstvá sveta vo futbale, ruská vláda by sa to určite snažila ututlať," hovorí režisér Robert Kirchhoff. Zatiaľ má však iné správy.