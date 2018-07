Malkovich pre SME: Mám filmy, ktoré sa nepodarili. Netušil som, ako vypália

Americký herec na Slovensku vystúpi s orchestrom.

12. júl 2018 o 15:25 Marek Hudec

Hoci sa vo filme V koži Johna Malkovicha zosmiešňovali hviezdne maniere, hercovi to neprekážalo. (Zdroj: Outnow.ch)

BRATISLAVA. Predstavte si, že by ste mohli vidieť do hlavy vášmu obľúbenému hercovi. Ak sa vám život zdá príliš stereotypný a chýba vám vzrušenie, znie to ako lákavá predstava.

V jednom korporátnom mrakodrape nájdu dvere, ktoré vedú do mysle Johna Malkovicha. Zažiť si to môžete len na pätnásť minút, potom vás vyhodia do jarku pri hlavnej ceste.

Z exkurzov do hlavy slávneho Američana sa vo filme V koži Johna Malkovicha stane závislosť. Scenárista Charlie Kauffman mu rolu napísal na telo, a hoci sa v ňom zosmiešňujú hviezdne maniere, Malkovicha to neurazilo.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Je to skvelo napísané dielo,“ hovorí. „Nijak sa ma nesnažilo dotknúť a má silnú myšlienku. Keď ste len čiastočne verejne známy človek, ba nebodaj slávny, čím ďalej, tým viac strácate právo na slobodu a súkromie.“

Malkovich koncom augusta príde na Slovensko s netradičným projektom. Na festivale Viva Musica! vystúpi s orchestrom a bude čítať úryvok z argentínskej knihy. Pri tejto príležitosti súhlasil, že denníku SME vopred odpovie na niekoľko otázok. Urobil tak svojsky.