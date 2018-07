Zaklínacie slová v televízii Lux: Koncil, sex, komunita. Kto neverí, nech ju nepozerá

Vo svete katolíkov ide komunikácia len jedným smerom.

12. júl 2018 o 16:40 Kristína Kúdelová

Televízia Lux je financovaná z cirkevných milodarov, jej väčšinovým vlastníkom je Konferencia biskupov Slovenska a tak aj vyzerá. Kedysi, keď pred desiatimi rokmi vznikala, zamestnala sa v nej aj moja blízka kamarátka. Predtým žiadne novinárske skúsenosti nemala, aj tak však výborne moderovala jednu diskusnú reláciu.

Keďže vedela, že veľa píšem o kultúre, radila sa so mnou, akého hosťa by si mohla zavolať. Režiséra, herca, spisovateľa. Istý čas to fungovalo, z mojich návrhov sa tešila. Až sa ma raz pri jednom opýtala: A je veriaci?

Neviem, zapochybovala som úprimne. Je to problém, ak nebude? Jej odpoveď ma zaskočila.