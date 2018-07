Jana Oľhová: Politický sitkom potrebuje učiteľky zo základnej

Bývajú vystrašené aj prekvapené, hovorí herečka o učiteľkách, ktoré navštevujú jej divadelnú dielňu.

12. júl 2018 o 16:53 Eva Andrejčáková

Časť letných prázdnin trávieva herečka JANA OĽHOVÁ v umeleckom tábore Letavy s mladými ľuďmi, ktorých baví herectvo. Okrem toho teraz veľa nakrúca, obsadili ju totiž v politickom sitkome Ministri.

Robiť na Slovensku tento žáner je podľa nej odvahou, keďže tradícia nie je bohvieaká. O to väčšiu radosť má v tíme okolo režiséra Eda Kudláča, ktorý sa vie dobre baviť a nevyhýba sa inšpirácii v domácich vládnych pomeroch.

Už šesť rokov pendluje medzi Bratislavou, Martinom, Banskou Bystricou a Žilinou, podľa toho, či učí, v akom predstavení účinkuje, kde skúša a čo nakrúca.

Na všetky ranné vstávania a nástupy do vlakov si vraj už zvykla, zvláda ich so sebe vlastným pokojom, s pokorou k talentu a práci.

Prirodzenú životnú kondičku jej môžeme závidieť – herci aj neherci.

Kde chodia sitkomové postavy hľadať svoju tvár?

"Nemal to byť zámer, že budeme kopírovať premiéra či bývalého premiéra a jeho ministrov, ale vyzerá to tak, že v niektorých momentoch to inak nepôjde. Stále si hovoríme, že nestvárňujeme konkrétne politické charaktery zo Slovenska, ale pravda je, že nás inšpirujú. Napokon, kto iný by nás mal?"

Dovoľuje vám to scenár?

"Ten je presne napísaný a pripravený. Od herca ide skôr o to, že predstava o postave musí byť jasná, hoci jej správanie je zašifrované. Sama som zvedavá, koľko stihneme nakrútiť častí a ako sa to bude vyvíjať. Hrá s nami totiž Helena Krajčiová, ktorá čaká o dva mesiace bábätko. Tomu sa budeme musieť prispôsobiť."

Aké rodové pomery vo vašej vláde vládnu? Sú muži v presile?

"Okrem nás dvoch žien vládnu muži. Helenka je ministerkou spravodlivosti a ja ministerkou sociálnych vecí a rodiny, však čo už iného môžem hrať, že? Milo Kráľ je hovorca, ďalší potentáti sú Lukáš Latinák, Majo Miezga, Rišo Stanke či Jozef Vajda. Premiérom je Tomáš Maštalír. Edo Kudláč nás režíruje, takže sa celkom zabávame."

Ako?

"Dúfam, že to bude vtipné aj pre divákov, my sa zabávame dostatočne. Veď ak si zoberieme situáciu na Slovensku, vzniká chaos, v ktorom už pomaly strácame prehľad, kto je na čej strane. Paradoxne, práve to nám v politickom sitkome prináša dosť motivácie. Lepia sa na nás aj rôzne kauzy, ktoré v našej politike prebehli.

Často sú najlepšie práve veci, ktoré vznikajú za pochodu. A improvizačné momenty, tie ma vždy bavia najviac. Hoci sa niekedy pôvodný obraz trošku zvrtne, vždy dúfame, že sme ho zlepšili, urobili ešte šťavnatejším."

Aké sú motivácie pri tvorbe postavy slovenskej političky?

"Ani neviem, či to môžem povedať, ale z osobností političiek vlastne nemám celkom konkrétnu inšpiráciu, pri jej charaktere si vybavujem skôr spomienky na niektoré typy učiteliek zo základnej školy či z gymnázia, čo ma učili. Mená nepoviem, mohlo by ich myknúť. Ale je to bohatá studnica."

Čo je také typické na prejavoch ich správania?

"Napríklad ťažkopádnosť v zmysle pre humor. To je vlastne všeobecná črta ľudí na Slovensku.