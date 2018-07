Dobrý detektív so zlou povesťou

Nick Belsey nie je v žiadnom prípade hrdinom bez bázne a hany

16. júl 2018 o 13:00 Róbert Kotian

Ani policajný vyšetrovateľ Nick Belsey nepatrí k tým detektívom, ktorí majú harmonický rodinný život, úspešnú a spokojnú manželku, deti, ktoré s radosťou chodia do školy a vyhrávajú matematické olympiády, a vo voľnom čase sa zapájajú do činnosti zelených hliadok... Šéfom Nicka Belseyho nie je rešpektovaný bezúhonný detektív pred penziou, ktorý má za sebou niekoľko legendárnych prípadov a je skvelým ochranným dáždnikom policajtov pred vrtochmi vrchnosti.

Morbídna motivácia

Naopak, Nick Belsey sa ráno prebral v parku v luxusnej londýnskej štvrti Hampstead, bez mobilu, policajného odznaku, hodiniek a kľúčov – a až oveľa neskôr rekapituluje, kde všade počas prehýrenej noci bol a čo všetko vyviedol. Kde ostalo ukradnuté policajné auto s rozbitým predným sklom, si spomenie a zmaže svoje odtlačky prstov. Na kreditkách nemá ani libru – ideálna motivácia prevziať identitu zavraždeného ruského milionára Alexa Devereuxa, ktorého takmer nik osobne nepozná. A vtedy sa začína parádna jazda s dilemou, či sa dá súbežne vyriešiť niekoľkonásobná vražda nájomného zabijaka a okrem identity ruského milionára prevziať aj jeho pozemské statky.

Nick Belsey nie je v žiadnom prípade hrdinom bez bázne a hany, ale to, ako napriek obmedzeniam svojich šéfov je stále iba o krok za balkánskym zabijakom a konskú dĺžku pred svojimi kolegami, je fascinujúce – jednoducho vidíte pri práci profíka a neviete sa ubrániť rešpektu - ako keď Maradona prejde cez pol ihriska alebo Ronaldo dá gól nožničkami – to zatlieska aj súperov fanúšik, lebo vie, že videl niečo výnimočné. Nick si vie poradiť so všetkými prekážkami, aké pred neho stavia pohyb na hrane zákona (a neraz aj za ňou) – a to, s akou suverenitou sa vie vynájsť zo situácií, aké si našinec, dodržiavajúci zákony, nevie ani len predstaviť, je zdrojom nie každodenného čitateľského zážitku. V atmosfére prevládajúcich skladačiek tiel obetí je Nickova skladačka deduktívneho uvažovania a prefíkaného konania čerstvou bystrinkou v pričastých holoruboch.

Najdrzejší z drzých

Aj Nick má svoje mory a desy, ale nezahlcujú text krimipríbehu spôsobom severskej noir detektívky, naopak, podstata textu Olivera Harrisa spočíva v precíznom zobrazovaní kriminálneho a kriminalistického sveta, ochutená vysokou hrou domácich a zahraničných ekonomických zoskupení, pokúšajúcich sa zásadne ovplyvniť život londýnskej City. A, samozrejme, nechýba ani erotika a veľmi pomaly a postupne poodhaľované tajomstvo Alexa Devereuxa – Harris vďaka tomu, že dôsledne dodržiava princípy detektívneho žánru, privedie čitateľa k riešeniu bez toho, aby ho ukrátil na napätí.

„Najdrzejší policajt v celom Londýne“ (Daily Mail) vás prevedie nočným aj denným Londýnom s istotou, akú môžu Harrisovi závidieť mnohí predstavitelia detektívneho žánru. Ak podobnými ingredienciami disponujú aj ďalšie knihy série o Nickovi Belseym (druhou v poradí je Podzemný kryt), tak fanúšikovia klasickej detektívky si môžu zvykať na nového miláčika.