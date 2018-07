Knihy voňajúce morom a príbehy so spevom veľrýb

S letom prichádza vytúžené dovolenkové obdobie. Dovolenkovým ideálom mnohých z nás je pobyt pri mori.

S letom prichádza vytúžené dovolenkové obdobie. Dovolenkovým ideálom mnohých z nás je pobyt pri mori. More by malo byť čisté, mať teplotu tak akurát a nemali by okolo nás plávať žiadne morské (po)tvory. Lenže deti sa zaujímajú práve o tie morské tvory a ich tajuplný svet. Našťastie sa na pultoch kníhkupectiev nachádzajú knihy, ktoré deťom umožnia prečítať si príbehy opisujúce dobrodružstvá morských živočíchov a dozvedieť sa zaujímavé informácie o živote pod morskou hladinou.

Hlbokomorské rozprávky

Hlbokomorskú rybu Bibu, hlavnú hrdinku Hlbokomorských rozprávok od Moniky Kompaníkovej, by ste určite stretnúť nechceli. Šanca, že by ste sa ocitli vo svetle Bibinho lampášika a mali príležitosť zrátať jej zuby, je však veľmi malá. Biba totiž žije na dne najhlbšej priekopy v Tichom oceáne. Jej telo je samá hrča, plutvy má príliš malé a papuľu má krivú a veľkú. Súčasťou jej papule bolo 68 zubov. Lenže stala sa ošemetná vec. Bibe sa zlomilo 52 zubov. Pôvodný počet zubov Bibe zabezpečil, že ulovená korisť neodpláva z jej papule v ústrety slobode (či inej papuli). Svetlo do jej pochmúrnej životnej situácie nečakane vniesol hlbokomorský had Rado. Rado síce mal papuľku plnú zubov, ale jeho lampášik sa pokazil, a preto riešil rovnaký problém ako Biba. Hlad. Vzniklo medzi nimi spojenectvo, ktoré postupne prerástlo do hlbokého priateľstva. Okrem spoločného lovenia potravy zažili aj rôzne dobrodružstvá. Hľadali nový domov. Pokúšali sa opraviť Radov nefunkčný lampášik. Vypravili sa za vzácnym morským sklom a Biba zorganizovala diskotéku. Diskotéka sa síce vydarila, lenže Bibu stále trápili jej zuby. Zaúradovala však hlbokomorská solidarita. Dobrosrdeční účastníci diskotéky sa rozhodli, že Bibe darujú svoje zuby.

Zážitky Biby a Rada sú písané sviežim a vtipným jazykom. Popri sledovaní ich dobrodružstiev čitatelia získavajú veľa informácií o hlbokomorských tvoroch a silný čitateľský zážitok umocňujú nádherné ilustrácie Veroniky Holecovej.

Gréta

Uaaau! Wiaaa! Wieee! Wieee! Uaaau! Wiaaa! Uaaau! Wiaaa! Wieee! Kto by nepoznal text Piesne o morskom vánku, najväčší hit veľrybej speváčky Gréty?

Andrea Gregušová: Gréta (Egreš 2018) (zdroj: Archív SME)

Gréta je idolom veľrybej mládeže a jej koncert je pre každého návštevníka veľkým zážitkom. Jedného dňa sa však Grétina kariéra ocitla v ohrození. Gréta totiž ochorela. Namiesto lahodného wuiiii, wuaaaa jej z hrdla vyšlo dobrchhhh, chrrrrk. Pomocnú plutvu jej podala prababička Priscila. Objednala Grétu k doktorke Zvieracej. Na pomoc pred jej ambulanciou okrem Gréty netrpezlivo čakali rôzne ubolené živočíchy. Ich poranenia boli odlišné, ale jedno mali spoločné. Spôsobili ich ľudia. Gréta mala zapálené hrdlo, pretože vypila špinavú vodu. V mori je totiž nielen veľa odpadkov a nástrah, ale aj samotná voda je znečistená a morským živočíchom spôsobuje zdravotné ťažkosti. Ako vyriešiť tento vážny problém? Morské živočíchy našli riešenie a v morskom svete sa znova ozývali hity veľryby Gréty.

Príbeh, v ktorom žiari veľryba Gréta, deťom ukazuje alarmujúci problém súčasnosti, ktorým je znečisťovanie morí a oceánov. Citlivo napísaný príbeh o morských živočíchoch, ktoré vezmú situáciu do vlastných plutiev (a chápadiel), dotvárajú očarujúce ilustrácie Nastie Sleptsovej.

Gerda

Gerda bola šťastné veľrybie mláďa, plávajúce naprieč oceánskym svetom so svojou rodinou.

Adrián Macho: Gerda (Albatros 2018) (zdroj: Archív SME)

Fascinovane počúvala maminu pieseň a oteckove príbehy. Odohrávali sa v čase, keď ešte ľudia a zvieratá spolu nažívali v harmónii. O neaktuálnosti tohto nastavenia vzťahu sa Gerdina rodina presvedčila na vlastnej koži. Jedného dňa sa Gerda prebudila a zistila, že jej najbližší sú preč. Ich osud nie je vyjadrený slovne, príslušná ilustrácia hovorí jasnou rečou. Osudným sa im stalo stretnutie s rybárom vyzbrojeným harpúnou. Gerda, netušiac, čo postretlo jej rodinu, plávala oceánom dúfajúc, že svoju rodinu nájde. Počas tejto výpravy stretla priateľské kosatky, nepríjemnú chobotnicu, hravé tučniaky či ľadového medveďa. Priblížiť sa k cieľu jej pomôže múdry narval. Prezradil jej miesto, kde možno nájde svojho brata.

Príbeh, ktorý napísali Adrián Mach a Peter Kavecký, obsahuje kvetnaté opisy, ktorých by mohlo byť menej a tiež pasáže, ktoré by si zaslúžili väčšiu pozornosť autorov. Kým text by sa dal zdokonaliť, ilustráciám Adriána Macha nemožno nič vytknúť. Práve naopak. Sú očarujúce. Rozkošné. Nádherné! Predurčujú zaradenie tejto knihy medzi najkrajšie detské knihy tohto roka. A nielen to. Rozkošná Gerda má potenciál získať si priazeň detských čitateľov a o to predsa pri detských knihách ide.

Pod morom

Pod morom (Svojtka & Co. 2018) (zdroj: Archív SME)



Vhodným zdrojom informácií o morských živočíchoch pre deti od troch rokov je kniha Pod morom. Napriek malému počtu strán sa jej podarilo zobraziť rozmanitosť morského sveta. Farbami hrajúce koralové útesy. Tajuplný život na dne v najhlbších častiach oceánov či z pohľadu človeka nehostinný život v ľadových arktických vodách. V knihe dominujú veselo pôsobiace ilustrácie sýtych farieb a dôležitou súčasťou sú odklápacie okienka, pod ktorými sa skrývajú ďalšie obrázky a informácie. Kniha Pod morom je vhodná najmä pre prvotné predstavenie témy dieťaťu.

Veľká kniha o morských tvoroch

Yuval Zommer sa vo Veľkej knihe o morských tvoroch venovala morským živočíchom veľmi systematicky a precízne. Najprv odpovedá na základné otázky. Aké živočíchy žijú v moriach a oceánoch? Ako sa živočíchy v mori pohybujú? Ako živočíchy pod vodou dýchajú? Priestor dostávajú rozmanité morské tvory. Chobotnice, veľryby, žraloky, ale aj mečiare, raje a vrtenky. Živočích, ktorý nemá mozog, krv ani srdce. Ryby, ktoré dokážu žmurkať. Každému z nich patrí síce relatívne krátky, ale zaujímavý text.

Yuval Zommer: Veľká kniha o morských tvoroch (Slovart 2018) (zdroj: Archív SME)



Vedia lietajúce ryby skutočne lietať? Prečo chodia kraby bokom? Kril, obľúbená súčasť stravy mnohých morských tvorov, je v moriach známy (a obľúbený) živočíšny druh, ale mnohí čitatelia sa o jeho existencii dozvedia až pri čítaní tejto knihy.

Yuval Zommer vytvorila knihu, ktorá je rovnako fascinujúca ako samotný morský svet. Táto kniha čitateľov očarí nádhernými ilustráciami a nadchne, šokuje alebo pobaví informáciami, ktoré o jednotlivých tvoroch prezrádza.

Morský svet? (Ne)existuje!

Spomínané knihy sa líšia dejom, postavami, rozsahom a štýlom, akým je téma spracovaná, ale takmer všetky z nich spája dôležitá skutočnosť. Ukazujú, ako človek ničí moria a oceány. O tejto smutnej, ale reálnej činnosti človeka sa treba s deťmi rozprávať. Raz totiž môže nastať okamih, že veľryby ako Gerda či Gréta a ryby ako Biba budú už iba súčasťou sveta fantázie.