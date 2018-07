Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach vyvolala polemiku, vláda ju však schválila

Projekt stojí 75 miliónov eur.

16. júl 2018 o 9:13 Karolína Krajčíková

BRATISLAVA. Kaštieľ v Rusovciach už niekoľko desaťročí chátra. Jeho oprava bola už donedávna v nedohľade. Pred mesiacom však Úrad vlády a Združenie NKP Rusovce predstavili nový projekt na jeho rekonštrukciu. Ten si však odniesol kritiku verejnosti aj odborníkov. Neprimerane vysoký rozpočet a podpriemerné architektonické vizualizácie sú neprijateľné nedostatky projektu. Aj napriek tomu dala Národná rada túto stredu projektu zelenú. Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky by mala vyjsť na 75 miliónov eur bez DPH. Rekonštrukcia by mala byť financovaná peniazmi zo štátneho rozpočtu a prípadne doplnená Finančným mechanizmom EHP a Nórskym finančným mechanizmom. TOP Bannerová pozícia (video-reklama). Predpokladaná suma by mala byť rozdelená medzi rekonštrukciou samotného kaštieľa vo výške 55 miliónov eur, revitalizáciou parku za tri milióny a rekonštrukciou domu čeľadníka a parku za 17 miliónov. Ďalší problém je v tom, že tieto sumy sú len odhadované a môžu veľmi jednodocho vzrásť. Vzrast môže spôsobiť predĺženie prác napríklad z dôvodu možných archeologických nálezov. Úrad vlády však predpokladá, že suma klesne: "Skutočná potreba finančných prostriedkov bude známa po ukončení procesu verejného obstarávania, kde sa predpokladá dosiahnutie úspor oproti rozpočtu spracovaného dodávateľom projektovej dokumentácie,“ uvádza Úrad vlády (ÚV) SR ako predkladateľ materiálu. Kaštieľ má byť využívaný na reprezentatívne účely. Takmer celý park a objekt čeľadníka má byť prístupný verejnosti. Objekt čeľadníka má obsahovať sobášnu sieň, priestor pre múzeum v prízemí, komunitné centrum a reštauráciu. Park sa má vrátiť do pôvodnej podoby zo začiatku 20. storočia. Verejné obstarávanie má byť vyhlásené do 30 dní od schválenia návrhu. To sa má týkať iba parku a samotného kaštieľa. Na vyhlásenie tendra týkajúceho sa objektu čeľadníka je najskôr potrebný stavebno-technický prieskum. Interiér by sa mal rekonštruovať posledný, až 24 mesiacov pred ukončením plánovaním rekonštrukcie. Návrh interiéru od architekta Jaroslava Meheša kritizoval najmä Ján Bahna, pôvodný architekt rekonštrukcie, ktorý sa projektu vzdal pre dlhodobú nečinnosť zo strany zadávateľa. História kaštieľa v Rusovciach je od začiatku prvej svetovej vojny bolestivá. Toto unikátne a ušlachtilé sídlo si odvtedy prešlo rôznymi funkciami od lazaretu k stanovisku nemeckých vojakov. Od roku 1976 sa plánuje jeho konečná rekonštrukcia, ktorá sa niekoľkokrát odložila pre zväčša neznáme dôvody. V júni tohto roku sa projekt obnovil a aj napriek nespokojnosti verejnosti sa postupuje v krokoch na jeho realizáciu.