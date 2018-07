Narodila sa ako žena, podvádzala ako muž. Scarlett Johansson nechce hrať transgender postavu

Hollywood je nútený meniť myslenie.

16. júl 2018 o 16:40 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Boli časy, keď bolo v Hollywoode náročné nájsť herca, ktorý by si trúfol prijať vo filme úlohu homosexuála. Nikto ich nechcel hrať, pretože by bol hneď onálepkovaný. Ani homosexuáli na to nemali odvahu. Ešte horšie, oni nemali odvahu ani na to, aby povedali, že sú homosexuáli, pretože by so svojou kariérou okamžite skončili.

Kto nemohol poslúžiť ako romantický heterosexuálny hrdina, ten bol pre filmový biznis zbytočný.

Preto museli prísť veľké herecké osobnosti ako Sean Penn, aby mohla vzniknúť dráma Milk o prvom americkom senátorovi, ktorý so svojou orientáciou nemal problém, alebo Ewan McGregor a Jim Carrey, aby mohla vzniknúť komédia o gay romanci v kriminálnom prostredí.

Že sa veci pohli a dnes je ich postoj celkom štandardný, to sa asi nedá povedať. Zato herci z transgender komunity sa pustili do boja, na ktorý je Hollywood pripravený ešte menej.

Narodila sa ako žena, podvádzala ako muž