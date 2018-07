Bol to presný opak Lolity, no nebol naň vhodný čas. Dráždivý scenár Stanleyho Kubricka je späť

Legendárny režisér chcel nakrúcať na Slovensku.

17. júl 2018 o 15:37 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Chlapec stojí zamyslený na verande, pozerá sa do diaľky. Ruky si zložil za chrbát, takmer vyzerá, ako by to bol dospelý človek, hoci má len desať. Má so sebou jojo, ale zrejme sa nudí. Nič sa nedeje. Až k nemu pristúpi pekný tridsiatnik, pripravený zneužiť jeho nevinnosť a prejaví oň záujem.

Jeden z najväčších filmárov všetkých čias Stanley Kubrick čítal novelu Stefana Zweiga Mučivé tajomstvo a chcel ju sfilmovať. V štúdiu Metro Goldwyn Mayer však nepochodil. Bol rok 1956, Amerika žila svoje konzervatívne časy a scenár bolo treba odložiť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Problém robila zahmlená sexualita

Stanley Kubrick zomrel v roku 1999, niekoľko rokov po tom, ako plánoval prísť nakrúcať do čerstvo vzniknutej Slovenskej republiky. Jeho dielo sa uzavrelo a scenár Mučivého tajomstva sa stratil.

Našiel ho až teraz odborník na jeho filmy, profesor Nathan Abrams z Walesu. Ten hovorí, že keby ho Kubrick stihol zrealizovať, bol to presný opak škandalóznej Lolity, ktorú s odretými ušami dokázal priniesť do kín na začiatku šesťdesiatych rokov.

„V Lolite sa hlavná mužská postava ožení, aby sa dostal do blízkosti dcéry svojej manželky. V Mučivom tajomstve sa hlavná mužská postava snaží s kamarátiť s malým chlapcom, aby sa dostal do blízkosti jeho vydatej mamy,“ cituje Abramsa portál Deadline.

Kubrickova Lolita z roku 1962. (zdroj: IMDB)

Keďže však téma sexuality bola v scenári načrtnutá dosť záhadne, je možné, že štúdio sa ho bálo. Britský profesor zároveň nevylučuje, že projekt pohorel z iného, celkom prozaického dôvodu. Stanley Kubrick sa radšej rozhodol nakrútiť Cesty slávy.

Ten ho v roku 1957 vystrelil medzi renomovaných režisérov a potom už šla jeho kariéra iným smerom.

“ Povedali sme, koľko sa tu chystá preinvestovať miliónov a akú pomoc by sme potrebovali. Ivan Gašparovič nebol ústretový, netváril sa nadšene. Kubrick a producenti sa potom rozhodli, že nakrúcanie presunú do Brna. „ Ivan Filus

Mohol byť na Slovensku

Stávalo sa, že Kubrick nedotiahol svoje nápady do konca. V roku 1993 chodil po českých mestách a slovenských dedinkách aj so slovenským architektom a vyberali lokácie na film Aryan Paper o holokauste.

Jeho producent Jan Harlan neskôr pre SME vysvetľoval, prečo z projektu nebolo nič: „Kvôli Spielbergovi. Akurát vyšiel jeho Schindlerov zoznam a my sme vedeli, že na podobnú tému by už ľudia do kín nešli. Niečo podobné sme už pred tým zažili. Boli sme veľmi zronení, keď sme nakrútili olovenú vestu a v rovnakom čase bola v kine Čata. Ľudia nechceli vidieť dva filmy o Vietname.“

V tom čase už bol Stanley Kubrick držiteľom Oscara, získal ho za špeciálne efekty k filmu 2001: Vesmírna odysea. Bol pripravený nakrútiť Aryan Papers na Slovensku.

Vedúcim výroby mal byť Ivan Filus, ktorý vraví, že úžasná príležitosť stroskotala na Ivanovi Gašparovičovi, vtedy predsedovi Národnej rady.

Prečítajte si tiež: Deň, keď sa zo sci-fi stalo umenie. Stačilo rešpektovať zákony, a ľudia mali vyrazený dych

„Povedali sme, koľko sa tu chystá preinvestovať miliónov a akú pomoc by sme potrebovali,“ povedal pre SME. „Ivan Gašparovič nebol ústretový, netváril sa nadšene. Kubrick a producenti sa potom rozhodli, že nakrúcanie presunú do Brna.“

Dnes je šanca, že niečo nové z Kubricka sa ešte predsa len dostane do kina. Nájdený scenár je vraj takmer úplne dokončený, pravdepodobne sa bude hľadať režisér, ktorý by ho bol hodný. Ponúka sa Christopher Nolan, jeho veľký obdivovateľ.

Aj on nakrútil silný príbeh o vojne (Dunkirk) a má skúsenosti aj so sci-fi (Počiatok, Interstellar). Viedol aj reštauračné práce na Vesmírnej odysei a Kubrickova rodina ho už považuje za svojho.