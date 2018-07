Keď písanie nejde

Nicole Krauss si dala načas. Trvalo sedem rokov, kým vydala novú knihu

17. júl 2018 o 17:05 Beáta Beregrad Grünmannová

Nicole Krauss si dala načas. Trvalo sedem rokov, kým vydala novú knihu. Píše v nej o tvorivej kríze, čo láka čitateľa uveriť, že píše o sebe. Napokon, hlavná ženská postava sa volá tiež Nicole a podobne ako Krauss, má dvoch synov a manželstvo, ktoré sa už nedá zachrániť. Reálnym manželom autorky bol Jonathan Safran Foer, ktorý sa s rozpadom vzťahu vyrovnával v nedávno vydanej knihe Tu som (Slovart 2018). Zostáva dúfať, že táto kapitola života oboch autorov je už literárne definitívne uzavretá. O tom, že sa dvaja prestali mať radi, sa naozaj nedá napísať nič, čo by tu už tisíckrát nebolo. Súvis medzi intenzívne prežívaným materstvom a spisovateľskou blokádou takisto našiel veľa stvárnení. Nicole Krauss preukázala svoju silu v tom, že dokázala nájsť nový, atypický prístup, poletujúci a ľahký.

Nicole Krauss: Temný priestor lesný (prel. Otto Havrila, Artforum 2018) (zdroj: )

Paralely, ktoré sa nepretnú

Nicole Krauss posúva ťažisko knihy ďalej od osobného. Okrem príbehu spisovateľky Nicole sleduje čitateľ aj osudy právnika Epsteina, bohatého, úspešného a agresívneho človeka, ktorého bolo všade plno až do veku 68 rokov, keď mu v rýchlom slede zomreli obaja rodičia. Možno táto udalosť, možno niečo ešte hlbšie spôsobili, že sa Epstein viac ako po tridsiatich rokoch rozviedol s manželkou a upadol do stavu až hysterickej charitatívnosti. Na zdesenie svojich detí aj právnika sa rozhodol rozdať všetky svoje pozemské statky, významnú zbierku najlepších maliarov. Prázdnota, ktorá okolo neho fyzicky vzniká, je buď prísľubom úplne novej budúcnosti, alebo predzvesťou konca. Vždy je niekoľko možností. Kniha je o nich.

Nicole a Epstein sa v knihe ani raz nestretnú, ale v ich osudoch sa dajú nájsť paralely. Obaja sú veľmi úspešní Newyorčania židovského pôvodu. Na oboch leží ťarcha očakávania permanentného úspechu. To, že nesmú zlyhať a musia dosiahnuť úspech, si mnohé židovské deti ťahajú celoživotne na nohe ako železnú guľu. Očakávania ich rodín a okolia smerujú ich životy do vychodených koľají a osvedčených schém, ale čo keď existujú akési popri sebe bežiace vesmíry, kde by mohol život vyzerať inak?

Obaja majú tesnú väzbu k Izraelu a osobitne k hotelu Hilton v Tel Avive. Každý z nich bol veľakrát v tejto v brutalistickom štýle postavenej monolitnej budove, plnej okien a balkónov. Pre Nicole je to neplánovaný a rýchly útek niekam, kde, ako dúfa, konečne doženie svoju inšpiráciu. Epstein, ktorému zostali posledné dva milióny dolárov, sa rozhodne, že ich v krajine, kde sa narodil, venuje na pamätník, nesúci meno jeho rodičov.

Potenciál prázdnoty

Na začiatku knihy čudácky rabín prednesie vetu, že na to, aby mohol vzniknúť svet, Boh musel kúsok odstúpiť, vytvoriť priestor. Na vznik niečoho nového treba prázdno, ktoré je možné zaplniť. Možno preto sa Epstein tak brutálne zbavuje všetkého pozemského, možno preto spisovateľka Nicole nechá všetko tak, a rozhodne sa pre bezcieľnosť. Osud alebo náhoda kroky oboch postáv nasmeruje do púšte, vráti sa však len jeden.

Kniha Nicole Kraussovej sa nečíta ľahko. Románom ju môžeme nazvať len z nedostatku lepšieho označenia. Autorka reťazí úvahy a citáty od Franza Kafku, Reného Descarta, Sigmunda Freuda, židovských mystikov. Ak o niečom niet pochýb, je to jej inteligencia a fundovanosť. Takisto je zrejmá istá posadnutosť Kafkom, ktorá sa pretaví do éterického príbehu o bájnom kufri Maxa Broda, ktorý by mal byť plný nevydaných Kafkových rukopisov.

Nie je isté, že čitateľ nájde správnu odpoveď na otázku, ktorá zo životných ciest je tá pravá. Nedozvie sa, či je správne pustiť sa iným chodníkom. Ako píše Kraussová na konci svojej knihy, názov prevzala z Danteho veršov. Naozaj sú akousi maltou, ktorá spája rozdrobenú konštrukciu diela:

Do stredu dráhy životnej som vkročil,

Keď obklopil ma temný priestor lesný,

Pretože prv som z pravej cesty zbočil. (preklad V. Turčány, J. Felix)