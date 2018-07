Film o Queen spôsobil režisérovi psychické problémy. Nový zostrih fanúšikov upokojí

Projekt sa chystá roky, striedali sa v ňom herci aj režiséri.

18. júl 2018 o 16:49 Marek Hudec

LONDÝN. BRATISLAVA. Od začiatku ho sprevádzali problémy. Gitarista britskej legendy Queen už pred ôsmimi rokmi hovoril, že sa chystá film o kapele s názvom Bohemian Rhapsody.

Nazvali ho podľa jednej z ich najslávnejších pesničiek. Jej ikonického lídra Freddieho Mercuryho si mal zahrať Sacha Baron Cohen, komik známy ako Borat.

Dva roky sa film pripravoval, kým herca náhle vyhodili. Vraj nebol na takúto rolu dostatočne dôstojnou voľbou. Mercuryho filmovú tvár našli producenti až v mladom Rami Malekovi, ktorý zažiaril v seriáli o hackeroch Mr. Robot.

Tým sa však problémy neskončili. Režisér Brian Singer síce film začal nakrúcať, no uprostred produkcie ho vyhodili, vraj spôsoboval hádky na pľaci a niekoľko dní sa neukázal v robote.

Po mesiacoch prehovoril, že mu stres z takéhoto náročného projektu priniesol psychické problémy, údajne posttraumatickú stresovú poruchu.

video //www.youtube.com/embed/mP0VHJYFOAU

Nahradil ho televízny tvorca Dexter Fletcher. Filmy, ktoré sprevádzajú podobné problémy, málokedy skončia dobre. Že by Bohemian Rhapsody mohol byť výnimkou, naznačujú ukážky. Novú reklamu tvorcovia zverejnili v utorok.

Malek v traileri pôsobí ako správna voľba na zobrazenie charizmatického speváka s prudkou povahou. „V tejto kapele je miesto len pre jednu hysterku,“ hovorí v jednom zo záberov.

Zdá sa, že film sa bude zameriavať na 70. roky, obdobie, keď sa kapela rozhodla experimentovať pri hite Bohemian Rhapsody, ako aj na Mercuryho osobný život. Hoci žil dlhé roky s predavačkou Mary Austinovou, začal vtedy prijímať skutočnosť, že ho priťahujú muži. Pred fanúšikmi však musel hrať heterosexuála.

Zostrih pôsobí úderne a efektne. Film by sa mal končiť ich pamätným koncertom Live Aid v roku 1985. Na Slovensko by mohol prísť, rovnako ako do Česka, pred Vianocami.