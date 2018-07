Akoby našli novú miestnosť veľkej pyramídy. Vydali stratený album Johna Coltrana

Novinka najlepšieho saxofonistu mala ťažkú cestu k poslucháčom.

20. júl 2018 o 16:52 Marek Hudec

Nahrávku Both Directions At Once vydali po vyše päťdesiatich rokoch od jej nahratia.(Zdroj: Impulse Records)

Počúvať tento album je ako nájsť ďalšiu miestnosť vo veľkej pyramíde. Takto opísal americký saxofonista Sonny Rollins objav, ktorý sa podaril nahrávacej spoločnosti Impulse.

Stratený album s neznámymi skladbami hudobnej legendy predsa nevychádza každý deň. Pod názvom Both Directions At Once však teraz nájdete aj na streamovacích službách novinku džezmana Johna Coltrana, jedného z najlepších hráčov na saxofóne.

Bol to on, kto sa snažil nájsť v dychovom nástroji nové zvuky, nové spôsoby, ako vyjadriť svoje pocity. Patril vraj k najrýchlejším a najhlasnejším, na saxofóne dokázal improvizovať aj hodinu.

Mať ho v kapele bolo vraj také, akoby naraz hrali traja virtuózi. Bol vraj vášnivým hudobníkom, no mĺkvym a priateľským človekom.

A to o ňom povedal ďalší džezový velikán Miles Davis. Coltranovo majstrovstvo zas inšpirovalo aj Jimiho Hendrixa či Franka Zappu. Získal aj Pulitzerovu cenu za významné miesto v dejinách hudby.

Novinka slávneho saxofonistu bola nahratá počas jedného plodného dňa pred vyše päťdesiatimi rokmi, keď sa v štúdiu stretla Coltranova najlepšia kapela. Cestu k poslucháčom mal jej album zložitú.

Nikto nevie, čo s páskou zamýšľal

Coltrana v tom čase už považovali za veľký talent a mal za sebou aj zložité obdobie závislosti od heroínu a alkoholu. Pomohlo mu, že dlhé roky predtým hrával s Davisom.

Rivalita medzi hviezdnym trubkárom a saxofonistom pomohla kariéram oboch, snažili sa byť lepšími a neustále sa prekonávali.

O dva roky neskôr mal Coltrane vydať svoj najúspešnejší aj najviac oceňovaný album A Love Supreme, ktorý bol vtedy najpredávanejším. Zároveň sa však, bohužiaľ, blížil ku sklonku krátkeho života.

Päť rokov po nahratí Both Directions At Once umrel na rakovinu.