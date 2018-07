Vladimír Obšil: Telo na javisku prestáva bolieť. Divadlo je zázrak

Parkinsonova choroba mu komplikuje život, ale dostal sa s ňou až k nórskemu kráľovi.

19. júl 2018 o 15:50 Eva Andrejčáková

VLADIMÍR OBŠIL patrí medzi hercov, ktorých si zapamätáme skôr zo zaujímavých vedľajších úloh. Dlhé roky pôsobil chlapčenským dojmom, preto občas musel poprieť, že vnútorne dozrieva rýchlejšie, ako sa mu vek zrkadlí na tvári.

V posledných rokoch zápasí s Parkinsonovou chorobou a režiséri ho s ohľadom na hendikep obsadzujú. Choroba sa stala súčasťou nielen jeho osobného, ale aj hereckého života, hovorí o nej otvorene.

Nedávno sa s ňou odvážil aj na cestu do Nórska a na stretnutie s kráľom.

Koncom sezóny ste leteli so súborom do Osla s hrou nórskeho dramatika Bjornsona, v ktorej účinkujete. Aká bola návšteva?

"Bol to dar prezidenta Andreja Kisku nórskemu kráľovi Haraldovi. Prijal nás osobne vo svojom salóniku, bolo to veľmi príjemné. Bola to však aj zvláštna situácia."

Prečo?

"Nemali sme totiž zo Slovenska žiadneho sponzora. Mohli sme využiť nejaké nórske fondy, ale urobili sme tak len sčasti, veď by bolo hlúpe dať kráľovi dar len za jeho peniaze. Ani prezident nemal na dar vyčlenené financie.

Práve preto sme teraz hrdí na to, že sme naším predstavením v národnom divadle v Osle na tento dar nakoniec vstupenkami zarobili. Aj prezident bol šťastný. Okrem toho chodí do nášho divadla rád."

Páčilo sa vám Oslo?

"Predstavoval som si ho trošku inak. Prekvapilo ma, koľko veľa je tam migrantov. Je to logické, na severe s nimi nemali v minulosti problémy, prijímajú ich stále. Tá rôznorodosť na mňa dobre zapôsobila, vzal som to ako úplne normálnu vec aj to, že všetci tam vedia po anglicky.

Nečakalo ma žiadne nemilé prekvapenie. Spočiatku som sa cesty bál, lebo som chorý, ale napokon to bol veľmi príjemný výlet. Aj let som zvládol."

Kedy ste boli naposledy na takomto zájazde?

"Kedysi sme takto cestovali do Francúzska, do Nice a St. Etienne, ale bolo to ešte pred chorobou. Keď mi ju v roku 2011 diagnostikovali, tiež bol práve v hre jeden zájazd. Z toho som sa však musel ospravedlniť."