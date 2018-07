Strieľal iba raz, na Mexičana vo svojej záhrade. Britský komik zašiel ešte ďalej ako Borat

Nový seriál Sachu Baron Cohena už ani nie je na smiech.

20. júl 2018 o 16:46 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Aké možnosti má malé dieťa, ktoré prepadne moslimský terorista? Má sa pred ním brániť s peračníkom značky Hello Kitty?

Bývalý agent Mosadu Erran Morad navrhuje, aby ho štát vyzbrojil. Velebí neznámy vládny program štátu Izrael, kde vraj už aj trojročné deti môžu absolvovať výcvik, ako narábať so zbraňami. Vďaka tomu môže byť krajina bezpečnejšia ako kedykoľvek predtým.

“ Nikdy som sa nevydával za vojnového veterána. Za vlasť som v živote bojoval len raz, keď som zastrelil Mexičana, ktorý vstúpil na môj pozemok. „ Billy Wayne Ruddick Jr. PhD.

Vedci totiž dospeli k zásadným poznatkom. Trojročné dieťa ešte nemá celkom vyvinuté vedomie, nerozoznáva kategórie dobra a zla, nepozná svedomie.

Nie je odchované na fake news ani na homosexuálnej propagande. Nie je zaťažené politickou korektnosťou a môže teda bezstarostne a efektívnejšie strieľať.

Nezmysel? Nie celkom. Koľko prívržencov medzi politickou špičkou si dokáže takáto myšlienka získať, vyskúšal britský komik Sacha Baron Cohen. Prezlečený za bývalého agenta Mosadu a novodobého bojovníka proti terorizmu (terrorist terminator) šiel do Washingtonu a nakrúcal tam svojou typickou metódou seriál Who is America?

Borat je šuviks. Popri tom, aké výpovede od Američanov nazbieral dnes.

Takto nabijete, takto zamierite. A vystrelíte