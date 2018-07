McCartney o dôchodku nerozmýšľa. Koncert vo Viedni vypredal za dvadsať minút

Spevák z Beatles chystá dva koncerty v blízkej metropole.

23. júl 2018 o 10:12 Marek Hudec

Paul McCartney chystá nový album a príde do Viedne.(Zdroj: sita/ap)

BRATISLAVA. Stále má energie na rozdávanie. Pred mesiacom sme Paula McCartneyho videli, ako navštevuje miesta svojej mladosti, prekvapuje ľudí vystúpeniami v náhodných baroch a všetkých rozcítil, keď zaspieval hit Beatles Let It Be.

Objavil sa vtedy v šou Carpool Karaoke britského komika Jamesa Cordena. Epizóda s McCartneym patrí k najpopulárnejším, má 28 miliónov prehratí.

Z legendárnej skupiny už zostali len dvaja. McCartney nespomaľuje, v decembri chystá nový album. Už sedemnásty sólový, volať sa bud Egypt Station. Novinku vydá po piatich rokoch.

Pri tejto príležitosti začiatkom mesiaca oznámil, že sa chystá na svetové koncertné turné. Začne v Kanade a jednou z jeho zastávok bude Viedeň. Bratislavu, pravdepodobne, opäť obíde.

video //www.youtube.com/embed/QjvzCTqkBDQ

„Veľmi sa tešíme, že sa vrátime, máme skvelé spomienky na Rakúsko,“ píše McCartney v pozvánke. Do neďalekej metropoly príde po piatich rokoch. Magazín Rolling Stone zas k turné dodáva, že okrem nových piesní by nemal vynechať ani piesne Beatles.

Agentúra Barracuda Music oznámila správu cez víkend, spustila predaj lístkov a počas dvadsiatich minút sa všetky vypredali. McCartney vystúpi 5. decembra vo viedenskej Stadthalle, ktorá má kapacitu zhruba 16-tisíc miest. Najlacnejšie lístky boli od 219 eur.

Následne agentúra oznámila, že McCartney zahrá ešte jeden koncert, hneď na druhý deň. Predaj lístkov by sa naň mal spustiť vo štvrtok o deviatej ráno.

„Som ako starí futbalisti. Ľudia sa ich pýtajú: ,Kedy pôjdeš do dôchodku?‘ A oni takmer vždy odpovedajú: ,Vtedy, keď ma to prestane baviť alebo mi nohy prestanú pracovať‘,“ povedal 76-ročný McCartney nedávno pre BBC.

„Rozprával som sa s Williem Nelsonom o dôchodku, lebo je starší ako ja. A on povedal: ,Oddych na dôchodku? Z čoho by som si mal oddýchnuť?‘ Myslím si to isté.“