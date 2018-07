Má nadváhu a cíti sa sexy. Nemožno tvrdiť, že s Amy Schumer prišla nová éra krásy

Jej optimizmus je utópia.

23. júl 2018 o 16:12 Kristína Kúdelová

Kým nemala deväť rokov, ani ju nenapadlo, že by si niekto mohol všímať jej telo a hodnotiť ho. Ani ona sama si ho nevšímala, kým jej spolužiak a dobrý kamarát nepovedal: Máš veľký zadok?

Mám veľký zadok? A to je dobre alebo zle? Po jeho poznámke zostala zaskočená a približne odvtedy datuje svoj prudký pokles sebavedomia.

Napriek tomu si Amy Schumer vybrala povolanie, kde je sú takmer všetci vzhľadom posadnutí. Najprv bola stand up komičkou, ktorá si svoju kariéru postavila na drsných vtipoch o sexe a o trapasoch, ktoré pri nich zažívala. Nebála sa hovoriť o chvíľach, keď sa šla od hanby prepadnúť a nechcela sa stretávať s ľuďmi, čo tvrdili, že nikdy hanbu necítili.

Keďže to americké publikum ocenilo, čoskoro dostala ponuku hrať vo filme. So zadaním, že sa nemusí hrať na dokonalú, pretože práve to je na nej cool, že v porovnaní s hollywoodskym vnímaním krásy dokonalá nie je. A medzitým sa muselo stať niečo s jej sebavedomím.

Amy Schumer s prehľadom predvádza to, na čo sa iné herečky nikdy nedajú nahovoriť. A trúfa si pritom tvrdiť, že je zničujúco sexy.

Krásna je len čisto náhodou

Vo filme Som sexy takmer nie je reč o ničom inom ako o tele a krásnej tvári. Amy Schumer hrá Renée, ktorá pracuje pre drahú kozmetickú značku. Do roboty však nechodí do kancelárie na 5. avenue, kde má firma sídlo, ale do kutice bez okien, kdesi v čínskej štvrti.

V živote by jej nenapadlo, že by mohla pracovať ako recepčná v centre diania, pretože si pripadá škaredá.

Po páde zo stacionárneho bicykla si Renée začne pripadať ako modelka. (zdroj: OUTNOW)

Taká myšlienka sa v nej usadí len čisto náhodou, keď si prudko udrie hlavu a vplyvom šoku zrazu vidí v zrkadle krásnu ženu. Myslí si, že je to vďaka jej pevnej viere. Že sa skrátka stal zázrak a ona je teraz naozaj krásna.

Som sexy I Feel Pretty. USA, čína, 2018, 110 minút Scenár a réžia: Abby Kohn, Marc Silverstein. Kamera: Florian Ballhaus. Hudba: Michael Andrews Hrajú: Amy Schumer, Michelle Williams, Tom Hopper, Rory Scovel, Adrian Martinez, Emily Ratajkowski, Aidy Bryant, Busy Philipps, Naomi Campbell Slovenská premiéra 27. júna 2018

Aj Naomi Campbell presvedčí, že je úžasná a že ona je tá tvár, ktorú majú klienti vidieť ako prvú, keď vstúpia do miestnosti. Ona dokonca môže vymyslieť stratégiu, ako sa elitárska značka kozmetiky môže dostať aj k menej nóbl ženám.

Pre CNN Amy Schumer povedala, že najkrajšia sa cíti vtedy, keď je so svojimi kamarátkami. Vtedy nemyslí na to, čo má oblečené a aký ma mejkap, či ju niekto posudzuje a ako ju hodnotí. Vtedy je super vtipná a uvoľnená. Má sebavedomie.

Boli časy, keď nemala peniaze a nemala si ich ani od koho požičať. A dnes, keď ich má, zisťuje, že nie je oveľa šťastnejšia. Zisťuje, že aj vtedy bola šťastná. Takže dospela ku klasickému poznaniu, že pocit šťastia nijako nesúvisí s vonkajšími prvkami z jej života. Všetok úspech a nadšenie plynú len z jej vnútorného sebavedomia.

Renée sa vďaka obrovskému (ale akoby nepodloženému) sebavedomiu prihlási v jednom bare do súťaže Miss Bikini. Zhromaždenie v bare najprv nechápe, čo tam hľadá, pretože popri pochybnom tanečnom talente predvázda aj svoj tuk. Je smiešna, ale nie nezosmiešni sa. Naozaj je sexy.

Vo vedľajších úlohách hrajú Naomi Campbell a výborná Michelle Williams (vpravo), konečne v komediálnej polohe. (zdroj: OUTNOW)

Kto sa do nich zamiluje?

Je sympatické, že film Som sexy vznikol, veľa mužov a žien ho určite ocení. Dobre im padne. Odkaz príbehu je však podaný príliš didaktickým spôsobom a jeho optimizmus je utopistický.

Presviedčajú nás, že aj krásavice a modelky trpia malým sebavedomím (tu zažiarila v Michelle Williams v komickej postave šéfky firmy, ktorá sa hanbí sa svoj vysoko položený hlas) a v súlade s koreknosťou pripomínajú, že aj ženy, ktoré nespĺňajú tabuľkové parametre, sa mužom páčia.

Preto sa aj niekto ako Renée môže stať novou tvárou veľkej kozmetickej značky.

V skutočnosti však nie je veľa firiem, ktoré sa na taký krok podujali a ani návrhárske domy nezmenili svoje presvedčenie, že šaty najlepšie vyzerajú, keď sa vyrobia vo veľkosti 32 alebo 34.

Dnes sa veľa hovorí o tom, ako málo sú vo filmoch zastúpené etnické a sexuálne menšiny, no producenti sa nehrnú do toho, aby napríklad aj do romantických úloh obsadzovali hercov, ktorí majú nadváhu. Stále sa držia pravidla, že vo filmoch musia hrať tváre, do ktorých sa diváci dokážu zamilovať.

Keďže o tom majú konvenčnú predstavu, herečky ako Amy Schumer ich zatiaľ veľmi nepresvedčili. Alebo ktovie. Možno len nemali dostatok sebavedomia, keď sa na konkurzoch objavili.

Hodnotenie redakcie: 3 hviezdičky z 5