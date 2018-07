Jeden spieva horšie ako druhý. Avatar to zvládne lepšie ako hviezdni herci vo filme Mamma Mia

Skladateľa skupiny ABBA bolelo v štúdiu brucho.

25. júl 2018 o 15:41 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Keď mal film Mamma Mia: Here Wo Go Again 2 svetovú premiéru, spýtali sa Bennyho Anderssona: Ktorú pesničku z neho máte najradšej? A autor všetkej hudby skupiny ABBA bez zaváhania odpovedal: "The Day Before You Came. Ale nie práve vo verzii, ktorú naspievala Meryl Streep."

Kto film videl, rozumie, o čom hovorí. Ani prvý ani druhý film, ktorý už s pesničkami švédskej skupiny vznikol, nie je ukážkou speváckeho umenia. Meryl Streep pritom nebola tým najslabším článkom, horšie dopadli herci, ktorí v romantickom príbehu hrali jej bývalých milencov.

Jeden v scenári nestačil, boli rovno traja: Stellan Skarsgard, Colin Firth a Pierce Brosnan.

Prvý film Mamma Mia! bol v kinách v roku 2008, Brosnan vtedy za svoje vystúpenie dostal Zlatú malinu pre najhorší herecký výkon roka. To mu však nebránilo, aby sa dal nahovoriť aj na pokračovania, akurát predtým absolvoval množstvo hodín u hlasového pedagóga.

No Benny Andersson sa napriek tomu necítil v nahrávacom štúdiu oveľa lepšie.

Bolelo ho z toho brucho