Plávajú v rádioaktívnom jazere, vyhľadávajú vrahov. Rozmáha sa nový druh turistiky

Seriál Dark Tourist zaznamenal nebezpečný fenomén.

30. júl 2018 o 14:51 Marek Hudec

Leto, čas dovoleniek. Väčšina z nás trávi voľné chvíle na piesočnej pláži s výhľadom na horizont za morom alebo na zájazdoch vo svetových metropolách. Sú však aj iní turisti.

Takí, ktorí zámerne vyhľadávajú nebezpečenstvo.

Takí, ktorí si idú zaplávať do jazera, ktoré vzniklo po výbuchu jadrovej bomby, idú sa zahrať na nacistov z druhej svetovej vojny, hľadajú duchov v opustených domoch alebo sa vydávajú po stopách masových vrahov.

Netflix práve koncom júla začal vysielať dokumentárny seriál Dark Tourist. Novozélandský zabávač David Farrier v ôsmich epizódach cestuje po celom svete a skúma fenomén dark tourism, snaží sa pochopiť, prečo ľudí priťahujú hrozby, nadprirodzeno a kontakt so smrťou.

Sledovať ich na obrazovke je bezpečné a ešte k tomu aj zábavné.

video //www.youtube.com/embed/8vV1xaLCONw

Talent priťahovať čudákov

„Zaujíma ma to, čo je šialené, strašidelné a morbídne,“ vyznáva sa Farrier v seriáli. Krátko na to sa vydáva do amerického New Orleansu, ktoré turisti najčastejšie navštevujú kvôli džezovým hudobníkom.

On zistil, že mesto má aj inú kuriozitu, že tu žije komunita upírov, ľudia, ktorí o sebe tvrdia, že sa živia ľudskou krvou.

Farrier prichádza na večierok, kde majú hostia vybrúsené špicaté zuby, na očiach svietiace šošovky a navzájom si pichajú ihlami do prstov.