Fotograf Jindřich Štreit neukazuje krásy republiky. Normalizácia by turistov neprilákala

Výstava (Ab)normalizace reaguje na august 1968.

3. aug 2018 o 12:35 TASR, Stanislava Ivánková

Výstava veľkoplošných fotografií na Hviezdoslavovom námestí potrvá do 20. augusta a menších v galérii Prolaika do 14. septembra.(Zdroj: Jindřich Štreit)

BRATISLAVA. Život ľudí v nedávnej socialistickej minulosti dokumentujú fotografie českého autora Jindřicha Štreita v centre Bratislavy.

"Každá fotografia je samostatný príbeh. Aj keď 20-ročné obdobie po vpáde vojsk do roku 1989 bolo neľahké, táto retro výstava je optimistická a zo záberov vyžaruje obrovská ľudskosť," hovorí Nora Gill, riaditeľka agentúry CzechTourism Slovensko, ktorá s partnermi a pod záštitou Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave výstavu organizuje.

"Vystavovať v Bratislave je pre mňa stále radosť aj pocta. Nie sú to fotografie o kráse republiky, nie sú to kultúrne pamiatky, ktorých máme veľa. CzechTourism by na ne nenalákal zahraničných turistov," vtipne konštatoval autor.

Vsetínsky rodák Jindřich Štreit (1946) absolvoval odbor výtvarná výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (1967) a štúdia na Škole výtvarnej fotografie v Brne (1974 - 1977). Popri pedagogickej práci sa venoval organizovaním výstav a iným kultúrnym aktivitám v Sovinci a Bruntále. Od roku 1972 sa zaoberá životom ľudí na vidieku.

Za účasť na nepovolenej výstave neoficiálnych umelcov v Prahe (1982) bol väznený, po roku 1989 rehabilitovaný. Pedagogicky externe pôsobil na Filmovej a televíznej fakulte AMU v Prahe (1991 - 2003), na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave (1991 - 1992). Od roku 1991 je pedagógom v Inštitúte tvorivej fotografie Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave, od roku 2009 ako profesor.

Patrí medzi najvýznamnejších súčasných českých dokumentaristov uznávaných aj v zahraničí. V roku 2014 mu VŠVU udelila titul doktor honoris causa.