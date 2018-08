Výtvarníčka Šáteková: Nesúhlasím s postojom Adely, ale pre mňa nereprezentuje zlo

Svojimi dielami sa pýta, čo je ukryté v ľuďoch, ktorí druhým želajú smrť.

3. aug 2018 o 13:34 Eva Andrejčáková

Zobrazovať prostú slovenskú pospolitosť v nelichotivom svetle rovno za pomoci domáceho folklóru býva vraj niekedy ťažké aj smutné, no nestráca zmysel pre humor.

Ako autorka známych výšiviek, ktoré vtipne kritizujú stereotypy našej spoločnosti, si výtvarníčka IVANA ŠÁTEKOVÁ vyslúžila veľa nenávistných reakcií s politickým podtónom.

Potvrdilo sa jej, že slová napísané čierne na bielom a verejne vyslané do virtuálneho sveta zabolia niekedy oveľa viac ako fyzická roztržka.

Aby sa s tým vyrovnala, svet hejterov predstavila na svojej najnovšej výstave Hejtslováci v Banskej Bystrici.

Na výstave ste si podali tých, čo píšu na sociálnych sieťach nenávistné reakcie známym aktivistom, umelcom či novinárom. Myslíte si, že prídu aj na vašu výstavu?

"Priamo do výstavného priestoru asi hejteri neprídu. Stále zostávajú na platforme internetu a do reálnej konfrontácie sa asi veľmi nechcú montovať, nie je to pre nich komfortná zóna."

Aké vyvolala reakcie?

"Reálne na internete nevzbudila také reakcie, aké som mala predtým na výstavu Hore hajl, dolu hajl."

S tou ste minulý rok vstúpili – najmä v podobe vtipných výšiviek – domyslenia o slovenskosti. Ako sa posunulo od našich krojovaných čias?

"Poukazujem nimi práve na to, že naše myslenie sa veľmi neposunulo a že medzi ľuďmi často prevláda nenávisť, ktorá nikdy nič konštruktívne a dobré nesplodila.

Aj preto som sa nechala inšpirovať napríklad príspevkami zo známej Zátureckého knihy prísloví a porekadiel."

Čo vás najviac zaujalo?

"Niektoré príspevky ma priam zaskočili, a práve tie som si vybrala. Nebol problém nájsť rôzne negatívne narážky na Cigánov, Židov, ženy a vytvoriť na ich podnet maľby či výšivky, ktoré dobové myslenie zobrazujú a pritom sú aj dnes aktuálne.

Využila som šoporniansku výšivku, vyhovovala mi figurálnosťou a pripomína komiks, ktorý mi je blízky.

Hejterov tieto karikujúce výjavy vyprovokovali, a mňa potom vyprovokovali ich reakcie k novej, terajšej výstave.

Ivana Šáteková (34) 5 semestrov skončila v odbore bábkový dizajn na VŠMU v Bratislave 2012 dokončila štúdium maľby na Vysokej škole výtvarných umení u profesora Daniela Fischera 8 rokov pôsobí v umeleckom zoskupení Dzive spolu so Slávkou Ondrušovou a Natáliou Jarembákovou 6 kolektívnych výstav, na ktorých spolupracovala (Sedemdesiat sukien mala, Feminist fatale, FolkNow.sk, Slowatch a ďalšie) 2014 získala Cenu Tatra banky v kategórii Mladý tvorca 4 roky má syn Fedor, ktorého vychováva s raperom Brančim Kováčom alias Vecom

V nej som predstavila ich vlastné zrkadlo, a na to sa už ťažšie reaguje.

Alebo ktovie, možno si uvedomili, že som vytvorila naozaj stenu hanby, kde sa mohli vidieť a vedeli zistiť, aké potupné je písať hlúposti sršiace fóbiami a nenávisťou."

Nie je ilúzia myslieť si, že si to uvedomili?

"Je to možno naivná predstava, možno naozaj žijem vo svojej krásnej bublinke. Je asi pravdepodobnejšie, že hejteri vôbec netušia, že nejaká výstava o nich tu existuje.

No aj keď som možno naivná, nie som skeptická a verím, že ľudia si cestu na výstavu nájdu."

Prekvapila vás nejaká interakcia na nej?

"Bolo to pri takzvanom múre nárekov, ktorý som vytvorila pre návštevníkov. Mohli vpísať do knihy návštev svoje frustrácie, povedať priamo, čo chcú, zakryť svoj výrok pred ostatnými a odísť s pokojom na duši.

Jedna pani to počas vernisáže poňala cez optiku kresťana, veriaceho človeka. Prosila Boha o odpustenie za tých, čo nevedia, čo činia. Bolo to také orodovanie za hriešnikov. Zaujímavé."

Všeobjímajúce slová zahrnú do jedného vreca všetkých. Koho vlastne mala na mysli?