Robert Redford ohlásil koniec hereckej kariéry

Či skončí aj ako režisér, nie je ešte jasné.

7. aug 2018 o 11:17 ČTK

BRATISLAVA. Robert Redford ohlásil koniec svojej hereckej kariéry. V rozhovore pre časopis Entertainment Weekly povedal, že chce s herectvom skončiť po jesennej premiére svojho nového filmu The Old Man and the Gun.

Premiéra v USA je ohlásená na 28. septembra.

"Nikdy nehovor nikdy, ale došiel som k záveru, že hranie pre mňa skončilo, hodlám odísť, pretože sa tomu venujem od svojich 21 rokov. Myslím, že toho je dosť. A prečo neodísť s niečím optimistickým a pozitívnym?" povedal osemdesiatjedenročný herec, ktorý v novom filme stvárnil skúseného bankového lupiča.

Snímka je založená na živote zločinca Forresta Tuckera, ktorého pristihli sedemnásťkrát pri lúpežiach a zakaždým, keď bol vo väzení, dokázal utiecť.

"Bolo pre mňa úžasné hrať túto ohromnú postavu v mojom veku," povedal Redford o Tuckerovi, ktorého "lupičská" kariéra trvala viac ako 60 rokov.

Redfordovým prvým významným filmom boli Bosé nohy v parku z roku 1967, v ktorom bola jeho partnerkou Jane Fondová. Zažiaril napríklad aj vo filmoch Podraz alebo Všetci prezidentovi muži.

V roku 1980 získal Oscara za réžiu filmu Obyčajní ľudia, o 22 rokov neskôr potom za celoživotné dielo.

Na otázku, či chce skončiť aj s réžiou, Redford odpovedal: "To sa uvidí."