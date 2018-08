Sólista opery Ludha: Spory v SND? Urážal nás človek, ktorý nebol v poriadku

O situácii sa málokto nebojí hovoriť.

8. aug 2018 o 18:23 Kristína Kúdelová

Atmosféra katastrofálna, napätie, že človeku idú vyraziť poistky. Sólista prvej opernej scény, tenor ĽUDOVÍT LUDHA rozpráva o tom, ako vnímal pomery, ktoré viedli k odvolaniu riaditeľa Slovenského národného divadla.

Vracia sa k urážkam vedenia, k nelogickým krokom a rozhodnutiam, ktoré nazýva diletantské. Ku kauze s kontaminovanou zeminou na scéne pri veľkolepej premiére, k arogancii "psychicky chorého šéfa" aj likvidácii domáceho súboru spevákov.

A napokon ku kárnemu napomenutiu, ktoré dostal za neposlušnosť.

"Nemám čo stratiť," hovorí a prezrádza výšku výplaty, ktorá mu došla za júl.

V dokumentoch, ktoré opisujú spory v Slovenskom národnom divadle, sa uvádza, že ste od vedenia dostali kárne napomenutie. Za čo to bolo?

"Povedali mi, že som provokatér."

Je v opere bežné dostať kárne napomenutie?

"Nie je. V opere som už tridsať rokov, zažil som všelijaké ťažké chvíle. No to, čo sa dialo v posledných rokoch, to bolo niečo extra."

V čom to bolo iné?

"V správaní. Keby bolo ich správanie podporené odbornosťou, poviem si, dobre. No za postupom vedenia bolo dramaturgické aj ekonomické diletantstvo. Opera šla do kolien. Bolo zaujímavejšie prenajímať sály pre krištáľové krídlá, banky a galavečery, ako v nich hrať. Akurát sa pri tom rozpadal domáci súbor a atmosféra medzi jeho členmi bola katastrofálna. Katastrofálna."

Čo si máme predstaviť pod ekonomickým diletantstvom?

"My speváci sme už takmer nehrali. Kedysi sme spievali aj osem predstavení za mesiac, teraz sotva dve. Až som nadobudol pocit, že náš súbor chce niekto vedome zlikvidovať. Predstavte si, že sme kolegovia. A že každý máme plat približne tisíc eur brutto."

Teraz hovoríte o vašom skutočnom plate?

"Áno. Takže povedzme, že obaja zarábame tisíc eur. V zmluve máme napísané, že musíme spievať všetko, čo nám zaspievať dajú. Lenže, oni nám spievať nedávajú. Divadlo by s nami mohlo naštudovať neuveriteľné inscenácie, no my sedíme doma. Namiesto toho zavolajú a obsadia hostí, ktorí dostanú niekoľkonásobne viac a za večer. Aj krát, trikrát. To rozhodne nie je šetrenie."

Ekonomické problémy však divadlo malo ešte predtým, ako do pozície generálneho riaditeľa nastúpil Marián Chudovský.

"To je pravda, s divadlom to šlo dolu už aspoň desať rokov. Ale až po príchode Friedricha Haider do funkcie šéfa Opery to začala byť katastrofa. S ním som mal výstup, po ktorom som skončil v kancelárii generálneho riaditeľa.

Ten mi povedal, že s tým nevie nič urobiť, že mám ísť za ministrom. Ale ja predsa nemôžem chodiť za ministrom, ak mám spor s dirigentom. Vyzeral by som ako blázon."

Ako vyzeral váš spor? Čím ste ho provokovali?

"Haider mi najprv začal ťahať popod nos medové motúzy, tvrdil, že som úžasný spevák. Vzápätí mi povedal, že si neželá, aby som nastúpil do novej produkcie Rigoletta, nechcel ani, aby som ho naskúšal. Chcel zavolať hviezdy zo sveta, aby sa zvýšila návštevnosť, a odo mňa čakal, že naskočím neskôr. Nevidel som zmysel v tom, že počas skúšok budem sedieť doma a potom vyjdem na scénu, preto som to odmietol. Z produkcie ma vylúčili.

Potom prišla nová Bohéma. Hoci som ju už stokrát spieval, ani do nej ma neobsadil. Mesiac som ho žiadal, aby ma prijal a aby sme si to vydiskutovali. Lenže on bol taký arogantný, že nemal potrebu kmeňovému zamestnancovi niečo vysvetľovať. Chudovský ma vtedy povzbudil, povedal, že som rolu v Bohéme dostať mal, šiel som teda za Haiderom ešte raz, tentoraz som mu rovno vstúpil do kancelárie. Dostal hysterický záchvat, kričal, že si to nemôžem dovoliť."

Ľudovít Ludha Tenor, v SND je od roku 1987. Spieval v newyorskej Carnegie Hall, vo viedenskom Konzerthause aj Musikvereine, v Mníchove, Ríme, Lisabone, Berlíne, Taipei i Buenos Aires. Hosťoval i v Amsterdame, Paríži, Neapole či Madride. V SND vystupuje v postavách Rudolfa (Bohéma), Ismaila (Nabucco), Čekalinského (Piková dáma), Vojvodu (Rigoletto) či Romea v Gounodovej opere Romeo a Júlia. V novej sezóne bude spievať v opere Don Carlos.

Nakoniec ste rolu dostali?

"Dostal, ale problémy pokračovali aj na skúške. Mňa aj Tomáša Juhásza odsúvali do úzadia, venovali sa len zahraničnému kolegovi. Keď som na to upozornil, Haider vykríkol, že som provokatér a že som z produkcie vylúčený. Dal si požiadavku, že musím ísť preč zo všetkých inscenácií, ktoré diriguje. Vravel som, buď na to nemám dostatočnú úroveň, a potom ma z divadla vyhoďte, alebo rešpektujte, že toto je štátne divadlo, nie súkromný cirkus. Kde v pracovnom poriadku je napísané niečo také?

Nežiarlite trochu na hostí?

"Nie, preboha, v tom problém nie je. Aj ja hosťujem v iných divadlách, všade na svete je to tak. No mal by sa brať do úvahy predovšetkým náš súbor a preň stavať dramaturgiu. Vedenie postupovalo naopak, vymýšľalo tituly, do ktorých sme sa nehodili."

Čo keď hostí považovalo za lepších spevákov?

"Myslím si, že je v tom niečo iné. Keď spievajú domáci speváci, nikto z toho nič nemá. No keď sa obsadzujú hostia, treba ich manažovať cez agentúru a z toho mohol mať niekto percentá. To je pre mňa jediné vysvetlenie. Ako inak si to vysvetliť? Predstavte si, že môj kolega spieva večer rolu. Ochorie, ja som doma, som voľný, zadarmo to môžem zaspievať, no vedenie sa rozhodne zavolať hosťa, ktorému dajú za jeden večer niekoľko tisíc eur. Prečo?"

Haider však už odišiel.

Áno, odvolal ho ešte bývalý minister Marek Maďarič. Potom šiel do Poľska, kde ho teraz odvolali presne za to isté čo tu. Za aroganciu a finančné požiadavky. Haider bral plat ako šéf Opery a popritom dostával honorár za každé predstavenie, ktoré dirigoval. A sám si rozhodoval, čo bude dirigovať a kedy."

“ Všetci mali zo zeminy na scéne okolo úst čierny prach, chrchlali, zboristi hovorili, že celú noc smrkali. Žiadal som o bezpečnostného technika, po čom sa okamžite začal šíriť v divadle šum. Technik prišiel, aj vzal vzorky, no nový šéf Opery Slavomír Jakubek sa to snažil kamuflovať. Máme atesty, hovoril. Atesty však ukázali, že v zemine je pleseň, ktorá aj po čase môže spôsobovať problémy. Chlamídie, všetko možné. „

Haider odišiel pred rokom a pol. Čo sa odvtedy zmenilo?

"Nič. My naďalej sedíme doma a naďalej sa plánujú veľkolepé inscenácie, hoci sa dopredu vie, že nebudú mať viac ako tri reprízy. Alebo hráme tituly, o ktorých dopredu vieme, že nebudú mať úspech. Napriek tomu, že to stojí veľké peniaze za scénu, za kostýmy, za orchester a že my na tom dva alebo tri mesiace tvrdo pracujeme."

Len celkom nedávno SND stiahlo po premiére incenáciu Sadko od Rimského-Korsakova. Zdôvodnilo to tým, že na scéne bola kontaminovaná zemina. Ako sa niečo také môže stať?

"To je ďalšia vec. Keby som na ňu neupozornil, možno na to nikto nepríde. Asi päťkrát v kariére som hral Lady Macbeth, v Paríži, Madride aj Neapole. Na scéne bola vysoká vrstva blata, pršalo. Nikdy s tým nebol problém, každý mal dvojité prezuvky, všetko bolo premyslené. Keď sa SND pustilo do Sadka, hneď som si povedal: to som zvedavý na tú logistiku.

Jeden deň prišla zemina, na druhý deň som prišiel na skúšku aj ja. Všetci mali okolo úst čierny prach, chrchlali, zboristi hovorili, že celú noc smrkali. Hovorím inšpicientke, chcem urobiť zápis zo skúšky, veď to je to isté, ako keby niekto spadol do jamy a zlomil si nohu. Žiadal som o bezpečnostného technika, po čom sa okamžite začal šíriť v divadle šum. Technik prišiel, aj vzal vzorky, no nový šéf Opery Slavomír Jakubek sa to snažil kamuflovať. Máme atesty, hovoril. Atesty však ukázali, že v zemine je pleseň, ktorá aj po čase môže spôsobovať problémy. Chlamídie, všetko možné.

Odkiaľ prišla takáto zem?

"Priamo z Antverp, kde sa Daniel Kramer Sadka režíroval predtým. Bola tam dva roky uložená a plesnivela. A u nás ju hodili na scénu bez toho, žeby ju skontrolovali."

Čia zodpovednosť to bola?

"Asi toho, kto ju prevzal. Ale viem si predstaviť, že mladí technici nad tým neuvažovali. To by som aj pochopil. No nás začali zastrašovať, keď sme na to upozorňovali. Namiesto toho, aby Sadka pozastavili a niečo s tým urobili."

Navonok to vyzeralo inak. Že SND si našlo zámienku v zemine, aby mohlo stiahnuť inscenáciu, ktorá dopadla zle.

"Nie. Naopak, chcelo v tom pokračovať. Nás vyzývali, aby sme hrali ďalej, že zeminu budú kropiť."

Vám sa Sadko páčil?

"Môže sa vám to páčiť? Povedzte mi vy. Ja to považujem za neskonalý podvod na divákoch. Pretože ak si kúpim lístky na Sadka, očakávam Sadka. Ale v SND znela hudba zo Sadka, ale s úplne iným dejom. V tom prípade treba do programu napísať poznámku pre divákov, že uvidia šou nejakého režiséra, zhodou okolností na hudbu Sadka. Inak je to podvod.

Až sa čudujem, že sa nenašiel nejaký právnik, ktorý by sa v tom začal vŕtať. Zažaloval by divadlo: Kúpil som si lístky na Sadka, ale nevidel som ho."

To sa deje aj v činohre. Človek príde na Madame Bovary a uvidí komédiu s narážkami na slovenských hercov v šoubiznise.

"Áno. Bohužiaľ."

Zamestnanci Opery mali problémy aj s režisérom Petrom Konwitschným, ktorý v SND naskúšal inscenácie Vec Makropulos, Židovka, Madama Butterfly aj Onegina. Vraj na nich nadával. Ako je to možné na takej scéne, akou je Opera?

"Robil som aj s Jozefom Bednárikom, všetci vieme, že ten si nechodil po slovo ďaleko. Ale. Vždy bol fantasticky pripravený a zostával kamarátom. Vedeli sme, že nechce nikoho ponižovať. To však nebol prípad Konwitschného, ten sa správal mimo všetkých hraníc."

So súborom tu spolupracoval viackrát. Čo ho k tomu vyprovokovalo?

"Neviem, jeho reakcie boli mimo racionálne chápanie. Poviem príklad, v Maďarsku inzultoval diváčku, pretože povedala, že sa jej predstavenie nepáčilo. A to, čo si dovolil k nášmu zboru, bolo na paragraf. Zasraná krajina, plná fašistov, povedal. Pardón. Bol som zvedavý, ako sa to skončí, čakal som, že sa nás Marián Chudovský a nový šéf Opery Slavomír Jakubek zastanú. No oni povedali, že každý, kto to bude rozpitvávať, dostane padáka. Vraj je na vine zbor."

Marián Chudovský hovoril, že pri inscenácii Židovka sa Konwitschny snažil zboru vysvetliť, o aké dôležité témy ide. A oni mu povedali, že ich viac zaujímajú kolená, na ktorých musia kľačať. To sa vám zdá v poriadku?

"Jasné, že nie. Ale viem, že Konwitschny po ľuďoch vrieskal a mal na nás neakceptovateľné nároky. Všetko so sebou súvisí. Keď sa v divadle objaví rešpektovaná osobnosť, radi splníme jej predstavy. Aj poslednú kvapku krvi by sme takému človeku venovali. No keď cítime, že niekto nás chce iba zastrašovať a pri tom na to nemá, je jasné, že niekto vyskočí. Jakubek mi raz o Haiderovi povedal: vieš, ako sa ho orchestráci boja? Hovorím, Slavo, veď to je práve ten problém. Jeho sa nemá kto báť. Jeho by sme mali rešpektovať a vážiť si ho. So strachom sa divadlo nedá robiť.“

“ Ja som bol vždy kamikadze. Som dosť nezávislý, vždy som viac ako pol roka spieval inde ako v SND. Nemám čo stratiť. Za jún mi prišlo 735 eur. „

Hovoríte, že Konwitschny mal neakceptovateľné nároky. Aké?

"To som sa asi zle vyjadril. Išlo o prienik toho, čo chcel a ako nám to povedal. Zažil som aj režisérov, ktorí nevedeli presne, čo chcú a prišli na to až počas tvorivého procesu. Pochopíte, že v niečom nie sú práve silní, ale akceptujete to. No ak na vás niekto začne vrieskať, je prirodzené, že vám vyskakujú poistky.“

Chudovský však asi mal dôvod, prečo Konwitschného stále oslovoval na spoluprácu.

"Kým sa nedejú ekonomické lapsusy, tie umelecké sa vždy dajú nejako akceptovať. Keby sa začali baviť, či je lepší Picasso, alebo Rubens, môžeme sa aj pobiť, nikto z nás nebude mať pravdu. Netvrdím, že Konwitschny nikdy nemal obdobie, keď bol uznávaný. No všetky inscenácie, ktoré tu robil, boli dvadsaťpäťročné stariny, ktoré už nikto nikdy nechcel. Okrem Vec Makropulos. Mal som pocit, že SND bolo preňho záchrannou sieťou. Keď už nemal kam ísť, prišiel sem. Predávať svoje secondhandy."

Nie je veľa ľudí, čo by boli ochotní povedať svoj názor o situácii v SND. Prečo ste sa rozhodli hovoriť vy?

„Ja som bol vždy kamikadze. Som dosť nezávislý, vždy som viac ako pol roka spieval inde ako v SND. Nemám čo stratiť.“

Potom ani vaši kolegovia nemajú čo stratiť.

„Nie všetci môžu spievať vonku, pre niektorých je aj pár stoviek eur dosť. Jedna kolegyňa sa stará sama o malého syna, ona nevyžije. Iný kolega, špičkový sólista, má dve deti a manželku učiteľku. Chcel si ísť kúpiť auto na splátky, v banke ho vysmiali, že na to nemá. Vychovali ma tak, že mám hovoriť pravdu. Navyše, divadlo milujem, stále dúfam, že si ešte s radosťou zahrám. Zažil som už toľko šéfov!“

Ktorý bol dobrý?

„Keď som bol mladý, príliš som to nevnímal. Bol som vytrasený chlapec. No pamätám si na systém práce a na to, čo naše divadlo v svete znamenalo. Česi nás vnímali ako La Scalu. Dnes? SND dostalo cenu Dosky za Arsildu. Viete, aký v tom bol zástoj SND?“

Dalo na to peniaze.

"Nie. SND len prenajalo sálu. Tam nevystupoval žiadny Slovák. Lenka Máčiková mala síce veľkú rolu, no ona nie je interná sólistka."

SND však bolo koproducentom. Je to vyčíslené na 154-tisíc eur.

„Dobre, ale načo SND financuje cudzí projekt? Cudzí orchester, cudzích sólistov, cudzieho dirigenta.“

Bola to však veľká udalosť, nie?

„Ale mohlo to byť aj na Pasienkoch. To nie je úspech SND.“

Dá sa povedať, že SND financovalo modernú inscenáciu, ktorá kontrastuje napríklad s Traviatou, ktorá vo svojej podobe už pôsobí staro a nepatrične.

„Áno, je stará, vznikla ešte pre starú budovu. No aj staré inscenácie sú dobré, sú jediné, na čo ľudia chodia. Traviata je vypredaná, no kto príde na Sadka? Človek chce vidieť príbeh Traviaty, nechce sa zamýšľať nad osudom sveta. Občas mám pocit, že hráme v intenciách Werichovho citátu: To je blbý, to se bude líbit.

Páčilo sa vám niečo z novších inscenácií?

"Paradoxne, Konwitschného Vec Makropulos. Ale nepochopiteľné je, že ju stiahli, aj keď bola vypredaná. Hneď ako malo niečo úspech, šlo to dole. Toto robí človek, ktorý chcel zachrániť divadlo?"

Môžu byť za odvolaním Chudovského politické tlaky? Nikto by sa nečudoval, keby si Smer teraz presadil svojho človeka.

"To netuším. No my sme na problémy SND upozorňovali už aspoň tri roky, od nástupu Haidera, všetky dokumenty ležali na stole aj ministrovi Maďaričovi. A nerobil s tým nič."

Marián Chudovský sa sťažoval, že nemohol svoj postup vysvetliť predtým, ako ho ministerka Ľudmila Laššáková odvolala.

"Však mal na to štyri roky. Mňa, naopak, zarazilo, čo povedal. Vraj čakal pomoc. Ale od koho? Veď on bol po ministrovi druhým najvyššie postaveným človekom v umení."

Neboli však problémy Opery zodpovednosťou Slavomíra Jakubeka, šéfa opery?

"Určite. Najmä jeho. No generálny riaditeľ nás nepočúval a takto to dopadol."