Jozef Vajda: Skutok sa nestal je ako zatĺkaná nevera

Riaditeľ si nevycucia peniaze z prsta, hovorí herec o situácii v SND.

9. aug 2018 o 8:54 Eva Andrejčáková

Byť ministrom zdravotníctva je u nás dobrá príležitosť, ako využiť funkčné obdobie na machinácie, ktoré sa potom zapíšu do dejín najväčších politických káuz.

Túto rolu si práve užíva herec JOZEF VAJDA v pripravovanom sitkome Ministri. Pri jeho vzniku sa síce dobre zabával, no smutnú skutočnosť tým nezmenil. Preto vyzýva všetkých, aby sa poriadne zamysleli, koho budú najbližšie voliť.

Vraví, že keď ide o pravdu, najdôležitejšie je neklamať sám sebe. Tiež to vraj vždy nedokáže, niektoré veci si radšej sám pred sebou ospravedlní a vie urobiť tú istú chybu viackrát.Cestu k dobrým zmenám vidí v neustálom osobnom snažení.

Ako sa vám pozdáva téma o ministroch?

"Priznám sa, že hovoriť o nej je pre mňa príjemné, lebo sa na nich dívam s takým nadhľadom, s akým sme nakrúcali seriál. Keď teraz robím postsynchróny, môžem si pozrieť, ako to celé približne vyzerá.

Celkom som sa milo potešil. Výsledok sa mi zdá rovnako dobrý, ako keď som čítal scenár, nič z neho sa nestratilo.

Niekedy sa to totiž človeku na obraze vôbec nezdá také dobré, ako keď to čítal. Tu som sa od prvého momentu dokázal odosobniť. Nechcem však nič dopredu vychvaľovať."

Čo znamená, že ste sa vedeli odosobniť?

"Že ma chytil príbeh a nemal som pocit, že sú veci poddimenzované alebo prepísknuté, že je niečo prehnane dobré oproti niečomu, pri čom ma fackuje hanba.

Že ma to nenúti podrobovať seba samého kritike a v pohode to plynie. Nevidel som tam seba, ale tému, a to je dobré."

V posledných rokoch vás dosť často vidieť v zábavných televíznych programoch. Pomáha vám to pri tvorbe komickej postavy?

"Človek v zábavnom šoubiznise musí získať istý druh sebavedomia. A ľudia vás musia zaregistrovať, musia pochopiť, že vy ste ten, kto ich ide pobaviť. Potom zrazu vidíte, že stačí len zdvihnúť prst a o zábavu je postarané.

Je to vážne tak, či veríte alebo nie, keď sa u ľudí zapíšete ako komik, prichádzate na javisko, a už je veselo, ľudia sú šťastní už len preto, že ste tam prišli."

Jozef Vajda (63) 1980 nastúpil do Slovenského národného divadla, predtým pôsobil v Poetickom súbore Novej scény 6 častí mala známa televízna séria Alžbetin dvor z roku 1986, v ktorej si zahral Markíza Bressona, účinkoval od 70-tych rokov v desiatkach televíznych filmov 9 filmov, v ktorých si zahral (Južná pošta, Tábor padlých žien, Cinka Panna, Cuky Luky film, Jesenná zato silná láska a ďalšie) 22 televíznych seriálov má na konte (Hoď svišťom, Horúca Krv, Panelák, Prázdniny, Svet podľa Evelyn, Ordinácia v ružovej záhrade, Erotikon, Štúrovci a ďalšie) 2002 získal ocenenie Zlatá slučka za dabingové výkony, prepožičal hlas Michaelovi Douglesovi, Sylvesterovi Stallonemu či Arnoldovi Schwarzeneggerovi 2014 sa oženil s dlhoročnou priateľkou Júliou Čikorovou 1 dcéru Leu má z prvého manželstva 22 častí bude mať televízny sitkomový seriál Ministri Tv Joj v réžii Eduarda Kudláča

Tento pocit ste získali?

"Snažím sa ho mať. Ja som humor a zábavu do päťdesiatky veľmi nerobil, išiel som z jednej vážnej roly do druhej. Rozbalil to vo mne až režisér Ľubomír Vajdička, povedal, toto si dáš, to bude dobré, a zafungovalo to.

Veľmi ma to začalo baviť. Ale potrebujete nájsť mieru, lebo keď to preženiete, tak je zle."

V akých chvíľach?

"Najmä pri improvizácii, idete do nejakej témy a necháte sa strhnúť. A zrazu už potom je to len krôčik. Milan Lasica to povedal najlepšie: dobrá improvizácia musí byť veľmi dobre pripravená.

Mávate aj zlý dojem, keď sa vidíte?

"Občas áno, a vtedy by som sa najradšej nevidel. Ale hovorí sa, že by ste neboli hercom, keby ste nevedeli prežiť na scéne dve hodiny hanby.

Za totality sme hrali všelijaké veci, dnes to už robiť nemusíme, lebo nie je cenzúra, môžeme si vybrať, čo chceme a robiť, čo chceme. A predsa sa stane, že sa niekedy niečo nevydarí."

Do akej miery to súvisí so žánrom?

"Práve na to sú režiséri, aby vám pomohli nájsť polohu, ktorá by vám sedela, v smutnej romantike aj v komédii.

Mám rád, keď sú žánre chytené presne, keď sa plače tam, kde sa má plakať, a smeje tam, kde sa má smiať. Boli obdobia, keď sme emotívne herectvo potláčali.

Žáner sitkomu, alebo aj crazy-komédie nie je ľahké trafiť. Pomáha tomu spôsob, akým je téma uchopená. Náš scenár v Ministroch sa napríklad inšpiruje všetkými vládami, ktoré sme tu kedy mali."

V seriáli Ministri povedie Jozef Vajda rezort zdravotníctva. Na snímke s Mariánom Miezgom ako ministrom vnútra a režisérom Edom Kudláčom. (zdroj: TV JOJ)

Dá sa hovoriť konkrétnejšie?

"Nedá sa povedať, o ktorých vládach a politikoch to presne je, ide o výcuc najvypuklejších tém a charakterov, starších aj aktuálnych.

Napokon, v každom období s každou vládou zažívame nejaké útrapy. Stále veríme, že sa už nebudú opakovať chyby, a pozrime sa, akékoľvek zoskupenie príde, dá dôvod, aby sme ostali zúfalí. Je strašné, čo moc s ľuďmi robí."

V seriáli šéfujete rezortu zdravotníctva, ktorý sa považuje za Achillovu pätu všetkých našich vlád. Ako ste vašu postavu vytvorili?