V kinách chýba čistá viera v potrebu ľudskosti, dobra a lásky. Vylieči nás fakír z Indie?

Filmárom sa podarilo nemožné.

8. aug 2018 o 11:07 Miloš Ščepka

„Kanadský komik“ - to je dnes už veľavravné označenie. Patria sem Jim Carrey, Dan Aykroyd, Rick Moranis aj Seth Rogen. Ken Scott sa k nim hrdo zaradil autorskou filmovou komédiou s veľavravným názvom Pozdravy zo spermobanky. Myslieť si, že aj jeho novinka Nezvyčajná cesta fakíra, ktorý uviazol v skrini je drsná, nekorektná a vulgárna, by bolo veľkou chybou.

Námetom novej fantastickej komédie sa stal mimoriadne úspešný románový debut 43-ročného francúzskeho autora Romaina Puértolasa The Extraordinary Journey of the Fakir Who Got Trapped in an Ikea Wardrobe z roku 2013.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Podarilo sa nemožné

Elegantne, s nadhľadom a s fantáziou hodnou Tima Burtona sa pohráva s obľúbenými, ba priam opotrebovanými žánrami a témami globálnej popkultúry.