Pavol Bršlík: Opera o láske dvoch kultúr? Aj v čase West Side Story jej bránili

Prečo sa na Slovensku nehráva slávny muzikál?

8. aug 2018 o 13:57 Marek Hudec

Koncom augusta by mal americký skladateľ Leonard Bernstein sto rokov. Slovensko mu venuje koncert s pesničkami z jeho najslávnejšieho diela West Side Story. Na festivale Viva Musica! ich 25. augusta bude spievať Adriana Kučerová a PAVOL BRŠLÍK. Spevák vysvetľuje, prečo je príbeh o nešťastnej láske a vojne gangov nezabudnuteľný.

Vystupujete aj v New Yorku. Čo znamená West Side Story pre Američanov?

„Keď sa v Amerike povie Bernstein, je to rovnaké, ako keď sa u nás povie Suchoň alebo Schneider-Trnavský. Lenže do hudobnej histórie sa nezapísal len s West Side Story, treba si vypočuť aj Candide alebo On the Town, jeho menej hrávanú operu.

Na začiatku to nemal ľahké. Bernsteinovi trvalo, kým sa zapísal do povedomia, ktovie, s čím to súviselo, možno s jeho židovským pôvodom. Najprv len prepisoval noty a keď mu náhodou ochorel kolega, ktorý mal ísť dirigovať do Carnegie Hall, dostal príležitosť, na ktorú čakal.

Neskôr sa stal šéfdirigentom Newyorskej filharmónie a pomohlo mu, že začal presadzovať Mahlerovu hudbu v repertoári. Tá ho veľmi ovplyvnila aj v tvorbe.“

U nás sa West Side Story nehráva.

„Nehráva. Je to všeobecne platná pravda, že budeme počúvať len to, čo sme už spoznali, a dokola, kým sa nám to úplne nezunuje. Bernstein sa preslávil hlavne v Amerike a vďaka tomu, že po Gershwinovi využíval v opere veľa džezových prvkov, čo je skvelé. Samozrejme, že West Side Story sa odvtedy na Broadwayi hráva takmer stále.“

Kedy ste mali prvý kontakt s pesničkami West Side Story?

„Prvý raz som spieval Mariu ešte vtedy, keď som študoval. Každý spolužiak tenorista to musel zvládnuť, je to pre nás povinná literatúra. Navyše Mariu a Tonight pozná takmer každý, preto ich dávajú často do programov operných koncertov.

Zatiaľ som nemal to šťastie vidieť celé predstavenie na Broadwayi a, žiaľ, sa nepodarilo celý muzikál naštudovať ani na festivale Viva Musica. Hoci to bola prvá myšlienka Mateja Drličku.“

Prečo?

„Pravdepodobne bol problém zohnať práva na muzikál. Pri autoroch, u ktorých ešte neuplynulo sto rokov od úmrtia, je to vždy veľmi zložité. Je to rovnaké pri Bernsteinovi aj Straussovi.

Komisia, čo udeľuje v Amerike práva, musí vždy schváliť výber spevákov, je to celé veľmi komplikované, finančne aj časovo náročný projekt. Určite organizátorov odradilo aj to, že na takýto muzikál by potrebovali obrovský ansámbel.“

Aj preto muzikál ešte neuviedolo SND?