Lujza Garajová Schrameková: Povedali mi, že cenu OTO mám za rozvracanie republiky

9. aug 2018 o 14:24 Kristína Kúdelová

Má u nás niekto taký vplyv ako George Clooney? Pýta sa herečka Lujza Garajová Schrameková. Nemyslí si, že dokáže zmeniť niečie politické názory, ale tie svoje sa nebojí vysloviť, aj keď sa už stretla s tým, že to kolegom uškodilo.

V alternatívnom médiu jej predpovedali kariéru po zmene režimu. A ona nepopiera, že zmena režimu raz príde. "Rodinka ruských osloboditeľov sa nasťahuje do našich veľkých bytov," hovorí.

Nedávno podpísala list ministrovi zahraničných vecí, aby vystúpil za oslobodenie ukrajinského režiséra Olega Sencova obvineného z terorizmu.

Chcú novinári veľa, ak od známych osobností čakajú, že sa ozvú a na niektoré témy upozornia?

"Nechcú veľa. Keď ste sa mi ozvali, bála som sa, ako na takéto otázky odpoviem. Už roky sa ma novinári pýtajú len to, ako chudnem do plaviek, ako varím kapustnicu a či mám špeciálny recept na babičkin závin. Málokedy sa nás pýtajú na nejaký názor.

Nehovorím, že všetci kolegovia vítajú, keď majú hovoriť o politike, niekomu sa to môže zdať ako príliš osobná otázka zo súkromia. Ja som tu však asi ešte príliš krátko, žiadny novinár mi neublížil, preto si nedávam pozor na ústa. Hovorím svoje názory, pravda je pre mňa najmenej náročná. Nepotrebujem si vymýšľať inú Lujzu."

Majú to niektorí vaši kolegovia inak?

„Neviem, no mám aj takých, pri ktorých vidím odvrátenú stránku veci. Nedávno som dostala cenu OTO pre najobľúbenejšiu herečku, čo znamená, že ľudia ma vnímajú pozitívne. Ale nie preto, aké mám názory. Majú ma radi, pretože som mala šťastie na pekné roly, pozitívne, veselé postavy. Málokto si asi hovorí: Tá Lujza je fasa baba, dobré veci si myslí!

Naopak. Ďuro Kemka začal nedávno veľa hovoriť o politike práve preto, že chcel využiť svoju popularitu. No kým predtým získal OTO pre najobľúbenejšieho herca, tento rok sa neocitol ani v nomináciách. Zrejme ho teraz niekto vníma iba ako problémového krikľúňa, ktorý paroduje Fica. A s nostalgiou spomína na to, aký bol skvelý, keď si len robil neškodné žartíky."

Myslíte si, že to Kemka ľutuje?

"Nemyslím si to. Nemusí sa za seba hanbiť, keď sa pozerá do zrkadla. Správa sa tak, aký naozaj je, ani on si nemusí nič vymýšľať, za jeho názory ho nikto neplatí. Áno, v očiach verejnosti môže naše meno utrpieť, ale nemyslím si, že po článku v SME ma prestanú obsadzovať.

Som rada, že vôbec máme šancu hovoriť. Takže báť sa hovoriť? Teraz? To sa mi zdá poriadne zaprdené. Čo budeme hovoriť, keď sa naozaj budeme báť hovoriť? Lebo raz budeme mať prečo.“

Stane sa vám, že máte v zmluvách klauzuly, ktoré by vám určovali, o akých témach nemáte hovoriť?

„Ja ich nečítam, také veci by asi boli malými písmenami. Samozrejme, viem, o ktorých veciach nemám hovoriť. A o projektoch, v ktorých vystupujem, musím iba dobre hovoriť. Nerobila som však žiadnu kampaň, v ktorej by som musela hovoriť dobre o nejakej politickej strane.“

“ Kto nechcel ísť na pochod, kto nie je proti Smeru, čo si ten asi pomyslí, keď vidí Riša Stankeho kričať na námestí? No akurát herec nám tu bude niečo hovoriť! „

Ceny OTO sa tento rok odovzdávali tesne po vražde Jána Kuciaka. A bolo vidno, že umelci nie sú zajedno. Niektorí chceli o tom hovoriť viac, niektorí menej.

„Tento kontext som si vôbec neuvedomovala. Bolo som plná toho, že o chvíľu pôjdem na pódium, že pôjdem odovzdávať cenu, do toho som zase nejakú vyhrala, s čím som vôbec nerátala. Mala som v hlave seba samu, to, či sa nepotknem na vysokých opätkoch. Vnímala som len, že publikum je veľmi špecifické.“

Aké?

„Od prvej chvíle bolo vidieť, že program je vtipný, mnohé žarty smerovali k Adele, ktorá odchádza. Niekomu sa zdalo, že je to málo dôstojné.