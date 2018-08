Spôsobilý zvádzať ženy. Kto chce hrať Jamesa Bonda, musí splniť viacero kritérií

Má Idris Elba na to, aby bol Bondom?

13. aug 2018 o 16:35 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Pekný a šarmantný. Charakteristika herca, ktorý môže hrať Jamesa Bonda je na pohľad jasná. Ženy ho musia chcieť a muži musia chcieť byť ako on.

Skutočnosť je komplikovanejšia, a to sa v celej nahote ukáže vtedy, keď sa jednému zmluva končí a treba nájsť nového. Rokovania aj špekulácie sú nekonečné. Je zrejmé, že žiadna zmluva sa neuzavrie, kým producenti nemajú pocit, že nový Bond spĺňa aspoň základné kritériá.

V posledných dňoch sa veľa hovorí o tom, že by ním mal byť Idris Elba. Na otázku, či to môže potvrdiť, odpovedal nejednoznačne: My name is Elba. Idris Elba.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Herectvo, šarm, výzor, to všetko spĺňa. Predsa však zostáva polovica iných kritérií, ktorými by neprešiel.

Ktoré to sú?

1. Schopný obety

Hrať agenta 007 znamená zaviazať sa na niekoľko filmov naraz. Finančne je to výhodné, inak ani veľmi nie. James Bond je veľmi silná značka, herec sa od nej ťažko oslobodzuje. Keďže má nálepku, pre filmárov už nie je taký príťažlivý.

Navyše, kým nakrúti tri alebo štyri bondovky - najlepšie päť, nemá veľmi čas na to, aby skúšal iné projekty. Nejeden zaujímavý mu môže ujsť. A predpokladá sa, že neprijme žiadnu rolu, kde by pre jeho postavu bolo charakteristické nosenie smokingu. V smokingu chodí len on, Bond.

Kto ním chce teda na niekoľko rokov byť, musí veľa zo svojho hereckého života obetovať.

Či je to schopný aj Idris Elba, vie najlepšie on sám.

2. Zmysel pre humor

Áno, James Bond je veľký frajer, ktorý dokáže aj nemožné. Zoskočiť z helikoptéry a pristáť na vodných lyžiach, napríklad. V najkritickejších situáciách by sa nemal mýliť, v akcii byť bystrý a presný. Zároveň však musí s noblesou uniesť chvíle, keď sa neplánovane zosmiešni.

V skratke, James Bond musí mať zmysel pre humor a herec, ktorý ho hrá, musí mať zmysel pre komédiu. Nevidíme dôvod, prečo by toto Idris Elba nezvládol.

Vo filme Molly a jej hra. (zdroj: OUTNOW)

3. Esencia britskosti

Ian Fleming, autor knižnej predlohy, vraj nebol rád, keď do úlohy Jamesa Bonda obsadili Seana Conneryho. Zdalo sa mu, že nie je dostatočný elegán, že to príliš hrá na sexepíl a humor. Prosto, tak trochu pre americké publikum, ktoré táto filmová séria neodškriepiteľne potrebuje, ak chce byť svetovou.

Idris Elba Narodil sa 6. septembra 1972 v Londýne. Jeho otec, policajt, pochádza zo Sierry Leone, jeho mama, úradníčka, sa narodila v Ghane. Za jeho najväčší úspech možno považovať nomináciu na Zlatý glóbus za úlohu Nelsona Mandelu vo filme Mandela: long Walk To Freedom (2013) a nomináciu na Zlatý glóbus za seriál Luther, kde hrá detektíva. Medzi jeho filmy patria aj Beats of No Nation (2015), Star Treck: Beyond (2016), Thor: Ragnarok (2017). Alebo romantický film Hora medzi nami, či Molly a jej hra. Bol by prvým černochom v úlohe Jamesa Bonda.

Potom si však Conneryho obľúbil. Pochopil, že Bond nemusí byť presne taký, akého si ho vysníval. Napokon, v tejto úlohe sa neskôr ukázal aj Austrálčan George Lazenby a Ír Pierce Brosnan, ktorý ani len technicky nie je z Británie. A dobre bolo.

Ukazuje sa, že esencia britskosti je v niečom inom ako v národnosti alebo národnostných stereotypoch. Takže ani s týmto by nemal mať Idris Elba problém. Hoci má predkov z Afriky, vyrastal v Londýne. A keby aj nie. Dnes je to anglický džentlmen, to je základ.

4. Fyzická sila

James Bond je na plátne už od 60. rokov (prvým bol Dr. No v roku 1962) a odvtedy sa neustále mení. Nevinné špionážne filmy by už dnes nároky publika nenaplnili, príbehu musí vládnuť akcia.

To znamená, že Idris Elba musí mať dobrú fyzickú kondíciu, aby bol moderným Bondom. Tento aspekt ešte chvíľu potrvá, hoci dnešní agenti už bojujú s iným typom hrozby ako pred dvadsiatimi rokmi. Do ich práce zasahuje neviditeľný terorizmus a aby si s ním poradili, na to im vždy svaly nepostačia.

video //www.youtube.com/embed/0u0SEECyGlM

5. Vek

Hovorí sa o ňom, že je mizogýn, James Bond. Ale musí mať aspoň dve ženy naraz. To znamená, bez schopnosti zvádzať sa nepohne. Do istého veku mu to ide ľahšie, podobne ako fyzická akcia, po istom veku už asi ťažšie.

Aj Roger Moore priznal, že keď v roku 1985 nakrútil bondovku Vyhliadka na smrť, mal "o štyristo rokov viac, ako bolo vhodné". Mal vtedy 57.

Nevýhodou Idrisa Elbu je, že už teraz má 45 rokov a začiatkom septembra 46. Ak by chcel nakrútiť päť bondoviek, trvalo by mu to asi desať rokov. Takže aby sa začal zdravo stravovať a viesť zdravý životný štýl.

Prečítajte si tiež: Nový James Bond nedáva zmysel. Ak ho má hrať zase Daniel Craig

6. Vlasy, oči, výška

Idris Elba nevyzerá zrovna tak, ako vyplýva z predlohy. Keby ju chceli producenti považovať za Bibliu, nikdy by do úlohy Jamesa Bonda neobsadili herca, ktorý nie je beloch.

Kedysi to bolo samozrejmé. Ku kánonu sa potom pridalo, že má byť brunet a vysoký aspoň 185 cm. Nevieme, či Elba v skutočnosti chce hrať postavu, ktorá je taká špecifická. Keby však chcel, nemusí sa týmito podmienkami stresovať. Posledný James Bond je už dlho na scéne, hoci nedosahuje požadovanú výšku ani jeho vlasy nemajú správnu farbu.

Daniel Craig je blond, a predsa to je najlepší agent 007, aký kedy v kine bol. Či nesúhlasíte?