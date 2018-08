Belmondo dúfa, že v nebi stretne kamarátov, ale nie hneď. Odvolal koniec kariéry

Ešte bude točiť.

14. aug 2018 o 14:30 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Nikdy sa nesťažoval, Francúzi ho nikdy nevideli na dne. Do kinematografie vniesol novú kategóriu, superhrdinu v civile. Skákal a lietal bez kaskadéra, a aj si za to pýtal riadne peniaze. Potom v roku 2001 dostal porážku, zostal čiastočne ochrnutý a bolo takmer nemožné obsadiť ho do ďalšieho filmu.

A predsa to preňho nebol signál, že je čas sa vzdať. Nad svojou veľkou kariérou síce nikdy nemeditoval, len v očiach ľudí vraj vidí, ako veľa znamenala. Francúzi sa naňho pozerajú s láskou, je to ich Bébel.

“ Nebojím sa konca. Mal som krásny život. „ Jean-Paul Belmondo

Áno, Jean-Paul Belmondo pred tromi rokmi ohlásil koniec kariéry. Ale už ho odvolal. Zisťuje, že taký projekt nezapadá do jeho povahy a celoživotného nastavenia. Ešte bude hrať.

Zrejme iba čakal, kedy mu napíšu scenár na telo. A ten je tu.