Silný hlas a sebavedomý prejav. Aretha Franklin a jej kariéra na fotografiách

Speváčka zomrela po ťažkej chorobe.

16. aug 2018 o 16:21 SITA, Stanislava Ivánková

Pozrite si fotografie speváčky Arethy Franklin

Zomrela kráľovná soulu Aretha Franklin, dožila sa 76 rokov.

Aretha Louise Franklin bola jednou z najúspešnejších interpretiek všetkých čias. Získala 18 cien Grammy. Americký dvojtýždenník Rolling Stone ju zaradil na prvé miesto rebríčka 100 najlepších speváčok všetkých čias a v roku 1987 sa stala prvou ženou, ktorú uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.

Na konte má viac ako tri desiatky albumov. Medzi jej najväčšie hity patria skladby ako I Never Loved A Man (The Way I Love You), Respect, Baby I Love You, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, (Sweet Sweet Baby) Since You've Been Gone, Think, The House That Jack Built, Spanish Harlem, Day Dreaming, Until You Come Back To Me (That's What I'm Gonna Do), Freeway Of Love, Who's Zoomin' Who či I Knew You Were Waiting (For Me), ktorú s ňou naspieval zosnulý spevák George Michael.