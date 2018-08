Keď Červenák píše dejiny

Bohatier je veľký, akčný aj ľúbostný historický román s prvkami fantasy, v ktorom hojne strieka krv

16. aug 2018

Kyjevské knieža Svjatoslav je hrozba, ktorá sa neúprosne a ohlásene blíži na Chazarskú ríšu. Statný Herod je okamžite pripravený bojovať, jeho otec Jozef ben Áron mu dá za pravdu, Herodov mladší brat Jochanan tuší, že to zďaleka nebude také jednoduché, najmladší Dávid premýšľa a Semira nie je pripravená vydať sa, tobôž nie hneď na druhý deň. Tretí Bohatier sa začína. A začína sa zostra.

Tí, ktorí ságu Bohatier od Juraja Červenáka poznajú aspoň z aktuálneho slovenského prekladu, už čo-to tušia. A tí, ktorí sa s ním zoznamujú, by mali zbystriť pri tituloch Oceľové žezlo a Dračia cárovná. Tretím dielom série Bohatier s názvom Horiaca ríša tak plynulo nadviažu na predošlé časti a do Vianoc, keď vyjde štvrtá časť, ho dozaista prelúskajú. I keď, Červenák sa skutočne nečíta ako chuťovka. Tvorí košato, postáv je mnoho, priestor, v ktorom sa pohybujú, je rozsiahly, príbehy sa prelínajú, akcia nie je vypočítavá, dávkovaná ako skoky pri krasokorčuľovaní a rozhodne sa ňou nešetrí. Ak by však po treťom diele série siahol čitateľ bez znalosti predošlých dvoch častí, Červenák ho výborne zorientuje vo vzťahoch, v čase a priestore.

publikácia Horiaca ríša (Juraj Červenák) (zdroj: Archív SME)

Namiesto troch štyri

Séria Bohatier, ktorá aktuálne vychádza, je prepracovaným vydaním trilógie, ktorá v minulosti vyšla v češtine. Rozdiel slovenskej verzie je v tom, že autor sa rozhodol knihy prepracovať a tretiu knihu rozdeliť na dve časti, takže Bohatier bude na Slovensku tetralógiou. Redakčná práca na románe je vynikajúca, autor si vie postrážiť každú vetu. S fantasy ságou zostal verný žánrovému vydavateľstvu Artis Omnis. Výborná spolupráca sa ukázala aj na nedávnom krste knihy, ktorý sa konal počas banskobystrického BBCON-u a strieľalo sa na ňom z luku. Predtým, než strela od autorovej dcérky pristála na Horiacej ríši, čo-to sa ušlo aj vydavateľovi Ivanovi Harmanovi.

Slávny Iľja Muromec, ten, ktorý porazil draka, bojoval s Babou Jagou a prešiel záhrobím, je hneď v úvode tretej časti porazený slaboch. A neporazilo ho nič nadprirodzené, nič veľkolepé, ale obyčajný chľast. Iľja to dopracoval do štádia úspešného alkoholika. Kyjevskí bohatieri Aľjoša či Mikula ho krotia a usilujú sa ho usmerniť. Vyzerá to však tak, že Iľjovi už nie je pomoci. A ak to možné je, musí to vzísť z jeho vlastného rozhodnutia, ktoré sa, ako čitateľ tuší, nezrodí len tak ľahko. A čitateľ má, ako vždy, pravdu. Ich spoločníkKoščej je z iného súdka. Tajomný zjav, z ktorého sála strach nielen preto, čo o ňom spoločníci vedia, ale práve preto, čo o ňom len tušia.

Bojuje sa na dvoch stranách, nikto nie je skutočne zlý, aj keď konanie niektorých postáv, najmä v závere knihy, je občas prekvapujúce. Všetkým však ide o to isté, o spokojný život, udržanie moci, rodu, ríše a o česť. Že za to bojujú, a že to obraňujú, sa nedá vyčítať žiadnej strane. Zlo je v podlosti, v úskokoch a intrigách, ktoré nie sú v prospech väčšieho dobra, ale len samého seba. Skutočný nepriateľ nie je protivník, ale ten, ktorý sa maskuje za priateľa a spojenca. Nepriateľ môjho nepriateľa je vratká stratégia a hrdinom podlomí nohy rovnako, ako to často býva aj v skutočnom živote bez fikcie.

V každej žene je kus čarodejnice

Za opis vzťahu princeznej Alanov Semiry a najmladšieho syna chazarského kagana Dávida by sa nemusela hanbiť ani zahraničná bestsellerová young adult edícia. Nie je to výčitka. Naopak. Po tejto knihe asi prvoplánovo nesiahnu dospievajúce ženy (povesťou láka tento autor celkom odlišné publikum), ale, pokojne by mohli. Neboli by sklamané. Odhodlania, citov, emócií, rodiacej sa zakázanej lásky je tam dostatok, je podaná formou, ktorá ide pod kožu bez zbytočného balastu a kľučkovania.

Červenákova tvorba je univerzálna v tom, že dokáže osloviť širokú škálu čitateľov a osloví ich mimoriadne civilizovane. Jeho písanie nie je ani čisto mužské, ani ženské, je skĺbením oboch a je podkuté vybrúseným štýlom a znalosťami, do ktorých autor vkladá fikciu tak, že by pokojne mohla byť historickou realitou. Je to uveriteľné a aj keby nebolo, žiada sa tomu veriť.

Ženská hrdinka (ak nepočítame epizódnu postavu židovky Ester a Semirinu radkyňu Mysyrchan) je síce len jedna, no nie je žiadnym príveskom. Z predestinovanej roly poslušnej manželky Semira vybočuje a nie je sekundantkou ostatných postáv, ale ich hnacím motorom.

Podľa skutkov a zážitkov si čitateľ môže Svjatoslava vizualizovať ako výrazne staršieho. Podľa autorových opisov však ešte nemá za sebou ani dva tucty zím. Bohatier síce nie je primárne považovaný za sériu pre kategóriu mladých dospelých, ale práve tomuto publiku môže ponúknuť blízkych hrdinov a skutočne intenzívny a nečakaný zážitok.

Skvele ovláda atmosféru

Červenák je tvorca atmosféry. A na rozdiel od iných, najmä „nežánrových” autorov, aj príbehu. Nelineárneho a poctivého. S množstvom postáv, osudov, miest a zákutí. Aj v porovnaní s inými autormi fantastiky na našom území vyčnieva. Je remeselne zručný a napriek tomu, že najlepšie autori tvoria z vlastnej skúsenosti a o tom, čo poznajú, Červenák dokazuje, že sa to dá aj s historickou fantasy, ktorú človek odžitú rozhodne mať nemôže.

V Horiacej ríši sú vynikajúco opísané bitky, detaily konfliktov, scény sú vizualizovateľné a v hlave sa z nich poskladá výpravný veľkofilm. Dôležitá je (takmer) každá veta, vysvetlenie vzťahov a historických reálií je bez mentorstva a aj krátkym opisom dokáže autor postavu tak poľudštiť, že jej osud čitateľovi nebude ľahostajný.

Bohatier a konkrétne časť Horiaca ríša je veľký, akčný a zároveň čiastočne aj ľúbostný historický román s prvkami fantasy, v ktorom hojne strieka krv zvierat, hrdinov aj nepriateľov. Nadprirodzené bytosti však nečakajte. Výraznejšími magickými schopnosťami v knihe disponuje len jedna postava a aj tá je negatívna.

Americký spisovateľ a scenárista Elmore Leonard, ktorý začínal Červenákovými obľúbenými westernmi, sa domnieval, že kniha by sa nemala začínať opisom počasia. Horiacu ríšu uvádza veta: „Zo severu sa blížila búrka.“ Vystihuje to celú knihu. Červenák si môže dovoliť otvoriť počasím, lebo to, jednoducho, vie, a preto, že to nie je iba o počasí. A čitatelia, ktorí dajú šancu tejto po preklade už konečne dokonale domácej historickej fantasy, budú odmenení.