Brad Pitt ho bez zábran odkopíroval. Robert Redford ukázal, ako má vyzerať filmová hviezda

Ako vznikla legenda Robert Redford?

16. aug 2018 o 14:38 Kristína Kúdelová

Keď si líhate do postele a chystáte sa spať, vtedy prichádza tá chvíľa, keď vás prepadajú výčitky. Neurobil som, nebol som, neustriehol som. Aj mne sa jedna výčitka pravidelne vracia, hovorieva Robert Redford.

Mama ho naučila, aby sa v živote nebál. Aby skúšal, riskoval, otĺkal sa, využil príležitosti a dal sám sebe šancu. No zomrela, keď mal iba osemnásť rokov. A on si nestihol vtedy uvedomiť, ako veľmi mala pravdu. Nestihol jej ani poďakovať.

Vďaka mame sa Robert Redford vymanil z predurčenia chudobnej rodiny a stal sa tým, čomu Američania hovorili golden boy. Zlatý chlapec. Stačilo, aby nakrútil dva zásadné filmy, a už dosiahol status filmovej hviezdy. Hviezdy, ktorá mohla mať doživotne zaručenú kariéru, keby chcela.

Ale on jej povedal nie.

Nechcel byť redukovaný na slávneho herca, cítil, že je viac než to. Stiahol sa, a na scénu sa vracal len vtedy, keď mal pocit, že film bude mať aj politický alebo spoločenský zmysel. Nakrútil ich veľa, ale nenájdeme medzi nimi taký, o ktorom by ste povedali, že je kravina.

Pred pár dňami povedal, že s herectvom končí, takže viac ich nenakrúti. Vyberáme z nich desať, ktoré najviac charakterizujú, kto je Robert Redford.

1. Bosé nohy v parku, 1967

Čo mal hrať krásny chlapec s blonďavou šticou a úsmevom non plus ultra? Samozrejme, že romancu. Redford mal šťastie, že na rozbeh kariéry dostal šancu zahrať si v takej, ktorá ešte dnes predstavuje vrchol žánru.

On a Jane Fonda sa ako bláznivo zamilovaný a čerstvo zosobášený pár nasťahujú do svojho prvého bytíku v New Yorku. Ale okrem diery v streche a piatich poschodí bez výťahu vyfasujú aj suseda, ktorý má prístup do ich spálne. Vydrží im láska?

V kariére Roberta Redforda dominujú vážne drámy, o to viac treba vidieť tento film. Pretože v ňom dokázal, že má najmä skvelý zmysel pre komédiu.