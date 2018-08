Príroda, ako ju nepoznáte

Knihy pre deti o prírode majú potenciál vyvolať záujem o prírodu, ale aj viesť k väčšej ohľaduplnosti k nej

17. aug 2018 o 15:20 JANA KORČEKOVÁ

Leto je ideálnym obdobím na trávenie voľného času v prírode. Lesy, hory, parky... Tieto miesta sú domovom rôznych zvierat, rastlín a hmyzu. Aj keď sa nám pošťastí vidieť ich na vlastné oči, nedozvieme sa o nich všetko, čo nás zaujíma. Rovnako ako v mnohých iných situáciách, aj teraz môžu pomôcť vhodne vybrané knihy. Knihy svedčiace o ich fascinujúcom živote, tajomstvách a výnimočnosti.

Kateryna Mikhalitsyna & Oksana Bula: Kto rastie v sade (Ikar – Stonožka 2018) (zdroj: )

Počuješ rozprávať stromy?

Kniha Počuješ rozprávať stromy? od Petra Wohllebena, autora niekoľkých bestsellerov, je kvalitným a výnimočným zdrojom informácií o lese a živote v ňom. Napriek tomu, že je primárne určená pre deti, čerpať z nej môže celá rodina. Veľký priestor autor venoval stromom. Informácie, ktoré o nich uvádza, niekedy pôsobia priam neuveriteľne, ale stačí čítať ďalej, aby sa z neuveriteľného stalo uveriteľné. Stromy medzi sebou komunikujú a dokonca používajú lesný internet.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Peter Wohlleben: Počuješ rozprávať stromy? (Tatran 2017) (zdroj: )

Jeho cena je však poriadne vysoká. Huby zaň vyžadujú od stromov až tretinu celkovej ich produkcie cukru! Wohlleben uvádza veľa dôkazov potvrdzujúcich, že stromy majú život v mnohom podobný nášmu. Sú schopné cítiť strach. V rámci svojho druhu sa vedia podporiť a pomôcť chorým členom rodiny. V noci spia a malé stromčeky sa rovnako ako deti musia učiť. Ich najdôležitejším predmetom je „rovno rásť“. Wohlleben tvrdí, že stromy v lese sa nesprávajú rovnako a každý strom má osobité vlastnosti. Existujú samotárske stromy, odvážne či opatrné stromy.

Wohlleben nepíše fascinujúco iba o stromoch, ale aj o ďalších lesných obyvateľoch. Podozrievavých sojkách, zábudlivých veveričkách, maznavých a rodinne založených diviakoch či múdrych havranoch. Čitatelia sa dozvedia, ako vyzerá diviačia posteľ a kam chodia diviaky na záchod. Prečo sú vlky pre stromy osožné a pre človeka nepredstavujú hrozbu. Wohlleben lesu nielen rozumie, ale prechováva k nemu aj hlbokú náklonnosť. Existuje veľa detských kníh o lese a jeho obyvateľoch. Máloktorá z nich sa však môže vyrovnať knihe Počuješ rozprávať stromy?.

Kto rastie v sade a Kto rastie v parku

Spoznať rôzne stromy (nielen) deťom umožnia aj knihy Kateryny Mikhalitsyny a Oksany Buly Kto rastie v sade a Kto rastie v parku. Obidva príbehy obsahujú okrem zaujímavých informácií o stromoch a kríkoch aj očarujúce ilustrácie.

Hlavnou postavou knihy Kto rastie v sade je slávik, ktorý doletel z ďalekej Afriky až do starého ovocného sadu. Slávik si hľadal domov. Rozprávkovo pôsobiaci ovocný sad, nachádzajúci sa v blízkosti riečky a lesíka, vnímal slávik ako miesto, ktoré by sa mohlo stať jeho domovom. Lenže v sade rástlo veľa stromov a kríkov. Na ktorom z nich postaviť hniezdo? Višňa, čerešňa, hruška, slivky a jabloň. Mirabelka, egreš, čierna a červená ríbezľa, orgován a dula. Každý z nich o sebe slávikovi porozprával. O kôre, listoch, plodoch alebo vtákoch, ktoré si na ňom stavajú hniezda. Užitočnú radu slávikovi, smerujúcu k nájdeniu vhodného miesta na postavenie hniezda, prezradil múdry strom zvaný mirabelka. Prostredníctvom knihy Kto rastie v parku sa čitateľ ocitne v malom parku, v ktorom rastie jedenásť veľkých stromov a jeden malý klíček. A práve tento malý klíček hrá v príbehu kľúčovú úlohu. Klíček by rád vedel, kým bude, až vyrastie. Pýta sa sám seba, na koho sa podobám? Jedenásť stromov, jedenásť možností. Breza, dub, jarabina, lipa... Čitateľ sa s nimi postupne zoznamuje, ale odpoveď na otázku, ktorá klíček trápi, dlho neprichádza. Dojímavý príbeh o klíčku, ktorý sa túži dozvedieť o svojom pôvode, prináša nielen pútavé informácie o stromoch, ale predstavuje aj ďalších obyvateľov parku a autorka poukazuje na ich jedinečnosť.

Vtáky našich lesov

(zdroj: Archív SME)



Zvukové leporelo Vtáky našich lesov naplní ľudské domovy zvukmi vtákov. Obsahuje dvanásť vydarených zvukových ukážok, pričom každá z nich je venovaná jednému operencovi. Mlynárka dlhochvostá, ďateľ veľký, kukučka obyčajná, brhlík obyčajný či sýkorka uhliarka. Každá dvojstrana leporela je venovaná jednému z dvanástich vtákov. Čitateľ sa dozvie, ako vyzerajú, kde sa vyskytujú, čím sa živia a na akých miestach sa nachádzajú ich hniezda. Spoznať tieto vtáky v prírode môžeme nielen vďaka realistickým zvukovým ukážkam, ale aj nádherným fotografiám.

Veľká kniha o malých tvoroch

Chrobáky, mušky alebo iných zástupcov bezstavovcov nájdeme nielen v prírode, ale aj v našich domácnostiach. Lepšie sa s nimi zoznámiť a získať odpovede na otázky, ktoré mnohí rodičia nevedia zodpovedať, deťom umožní Veľká kniha o malých tvoroch. Čitateľ sa najprv dozvie rôzne všeobecné informácie o bezstavovcoch a až potom prejde k jednotlivým druhom. Ktorý hmyz označujú prírodovedci ako chrobáky? Aké druhy bezstavovcov existujú, čo majú spoločné a čím sa odlišujú? Lienky, muchy, pavúky či dážďovky. Vážky, pakobylky, modlivky a vodné bezstavovce. Yuval Zommer pútavo opisuje jednotlivé druhy a otázky, na ktoré odpovedá, zaujmú nápaditosťou. Koľko bodiek je na krídlach lienky? Prečo mravce pochodujú v rade? Prečo včely bzučia? Majú stonôžky naozaj sto nôh? Prečo muchy lietajú okolo jedla? Kniha očarí roztomilými, prepracovanými ilustráciami a vďaka vynikajúcemu spracovaniu témy je úžasným zdrojom informácií o bezstavovcoch nielen pre deti. Zommer poukazuje na ich výnimočnosť, krásu a užitočnosť a vďaka tomu má potenciál zmeniť ich negatívne vnímanie u ľudí.

365 aktivít v prírode

(zdroj: Archív SME)



Ak hľadáte knihu, ktorá súvisí s prírodou a ponúka originálne nápady ako dieťa zabaviť, kniha 365 aktivít v prírode by mohla byť správnou voľbou. Obsahuje bohatú a rozmanitú ponuku aktivít. Rôzne materiály, potrebné na vykonanie aktivity, miesta a náročnosť realizácie i možnosti využitia výsledného produktu. Mnohé aktivity nielen zabavia, ale umožnia dozvedieť sa niečo nové, napríklad o lietaní vtákov či rôznych pavúčích sieťach. Okrem zábavných, poučných a tvorivých činností kniha ponúka aj aktivity, ktorých výsledok ocenia obyvatelia prírody, napríklad vtáčí kúpeľ, hotel pre hmyz alebo stolček pre vtáky. Táto kniha vďaka svojej rozmanitosti a praktickosti znižuje riziko nudy nielen počas letných prázdnin na minimum.

Od poznania k ochrane prírody

Uvádzané knihy sa vyznačujú zaujímavým spracovaním témy a nádhernými ilustráciami alebo fotografiami. Ich autori píšu o prírode s láskou, porozumením a rešpektom. Tieto knihy pre deti majú potenciál vyvolať u čitateľa záujem o prírodu, ale tiež ovplyvniť jeho postoj a správanie k nej. Viesť k väčšej ohľaduplnosti a snahe o jej ochranu.